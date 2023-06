Interrumpió el discurso de Kicillof y dijo: «No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio».Video

Video debajo de la nota.

Una mujer irrumpió en el escenario durante un acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al respecto, el mandatario bonaerense advirtió que «podría pasarle lo mismo» que a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en referencia al intento de atentado que sufrió el pasado 1° de septiembre.

«No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio», fueron las palabras de la joven al micrófono de Kicillof, pero rápidamente fue corrida por la seguridad. Hasta aquí lo informado por Gonzalo Delmonte para Noticias Argentinas.

ASÍ NO:

N de la R: Antes de querer hablar, la joven le dio gentilmente la mano a Kicillof, pero cuando quizo comenzar a hablar con el micrófono que usaba el gobernador, fue sacada con violencia, tirada al piso y sacada del lugar con uso excesivo de fuerza, y por supuesto, sin tener ningún tipo de respuesta en ese momento. No se llega a escuchar bien lo que dice Kicillof, pero los presentes aplaudieron luego de esas palabras.

Lo más llamativo es que en la pantalla gigante de atrás de esa escena de violencia, se leía «derecho al futuro», como se observa en la foto captura de video.-

Video gentileza de La Nación.-