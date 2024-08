INTENTAN REALIZAR ESTAFAS EN NOMBRE DE EDEN

Durante las últimas horas trascendió un nuevo intento de estafa a través de la red social Facebook y WhatsApp, en la que los delincuentes se hacen pasar por la empresa distribuidora EDEN desde una cuenta falsa. En esta renovada estafa, se ofrecen descuentos promocionales de tarifa eléctrica a usuarios jubilados y pensionados para introducirse en sus teléfonos celulares y obtener información valiosa, como contraseñas de cuentas bancarias y billeteras virtuales, nuevos contactos para extender la estafa, entre otros. Desde la empresa informan que solo se llama al usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y aplicación móvil de la compañía, y que el único dato requerido es el número de usuario del servicio eléctrico. Es importante destacar, por otro lado, que por normativa los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares. Además, la distribuidora recalca que en ningún caso solicita datos que no estén relacionados con el suministro eléctrico, y que todas las comunicaciones sobre cortes programados se realizan a través del correo electrónico, web y Redes Sociales de la empresa, sin que haya diálogo directo. Asimismo, la empresa no ofrece el servicio de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que en todos los casos debe ser realizado por el usuario con sus datos personales. Por último, sugieren prestar atención a la verificación del WhatsApp (tilde verde junto a “EDEN”)para identificar el canal legítimo de la compañía. Los canales oficiales de comunicación de EDEN son: Whatsapp +54 9 336 452 6944 App EDEN Móvil Call Center 0800 999 3336 / 0810 999 3336 Oficina Virtual https://oficinavirtual.edensa.com.ar/ingreso Web EDEN – Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A ( www.edensa.com.ar ) Redes sociales Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica Instagram EDEN (@edencomunica) X EDEN S.A. (@EDENSAComunica) LinkedIn EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A