Inteligencia Artificial aplicada a las Exportaciones. AIERA

Seminario Inteligencia Artificial aplicada a las Exportaciones. –A.I.E.R.A. invita a participar del Seminario “Inteligencia Artificial aplicada a las Exportaciones”, a dictarse en forma On-Line vía Zoom el miércoles 15 de noviembre 2023 de 11 a 13 hs.

La propuesta incluye analizar y comprender la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en función de las operaciones de exportación en el marco del comercio exterior.

Información General del Seminario

Definición de inteligencia artificial y su aplicación al mundo de los negocios.

Secuencia y plan de una exportación y soporte de la inteligencia artificial.

La IA en la selección de mercados; la IA en la negociación (elección de Inconterms; la IA en la selección de los medios logísticas.

Ejemplos prácticos.

Destinatarios

Exportadores, importadores, responsables de área operativa, documental y financiera, profesionales del comercio exterior, asesores empresariales, despachantes de aduana y público en general con interés en la materia.

Disertante

Dr. Daniel Iglesias

Abogado especializado en Negocios Internacionales – U.B.A. – Facultad de Derecho. Posgrado Strategic Management for International Business. The Warthon School of Business – Universidad of Pennsylvania – 1997.

Especialista en Negocios Internacionales del IEP (Instituto Europeo de Posgrado).

Posgraduado en Docencia Universitaria – U.B.A.

Por mayores informes:

Teléfono: 4342-0010 / 0018

Email: [email protected]