Fuentes allegadas este medio informaron, que se cayó el sistema de la Lotería de la provincia Buenos Aires y eso afectó al Bingo de Chivilcoy (fotos).

En estos momentos hay decenas de clientes que, no sólo no pueden jugar, sino que muchos de ellos no pueden cobrar sus tickets con premios en dinero, porque no se los pagan hasta que Lotería la provincia vuelva a habilitar el sistema.-