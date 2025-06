Información importante para beneficiarios del programa VAT en Roque Pérez

La Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Ricardo Rinaldi, informa a quienes están dentro del programa VAT (Volver al Trabajo), que tal como se viene informando, deben validar sus datos en www.portalempleo.gob.ar y cargar su curriculum vitae. Asimismo deben realizar el curso» Habilidades y Herramientas para el trabajo» que está cargado en dicho portal.

La no carga de los datos, no completar el CV y la no realización del curso son motivos para la suspensión y baja del beneficio.

Todo es autogestionado pero cualquier duda presentarse en la Oficina de Empleo de martes a viernes de 8.30 a 11.30 horas, ubicada dentro del palacio municipal.-

