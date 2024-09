INCREIBLE E-MAIL CON INTENTO DE ESTAFA, NOS DICE QUE PODEMOS COBRAR 3.5 MILLONES DE DÓLARES

A continuación transcribiremos un e-mail que llegó a nuestra redacción de www.rpereznet.com.ar, por supuesto que se trata de otro intento de estafa.

Por favor, tengan cuidado y no hagan «clic» sobre ninguno de los links que se detallan en los e-mail que les llegan o podrían llegarles iguales a este y, por supuesto nunca los respondan:

«Estimado propietario/beneficiario del fondo,

Envié esta carta hace un mes pero no he tenido noticias tuyas, no estoy segura de haberla recibido. Y luego lo diré de nuevo: En primer lugar, soy la Sra. Vivian Francis, administradora. Directora y Presidenta del Fondo Monetario Internacional. De hecho, hemos analizado todas las barreras y problemas asociados con sus problemas incompletos y su incapacidad para cumplir con las tarifas de transferencia cobradas por las opciones de transferencia anteriores. Por favor, consulte nuestro sitio web para confirmar 38 ° 53′56 ″ N 77 ° 2 ′ 39 ″ O.

La Junta Directiva, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC, junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y varias otras agencias de investigación relacionadas aquí en los Estados Unidos. Instruyó a nuestra Unidad de Remesas Extranjeras del Banco de África, Lomé Togo, para que emitiera una tarjeta VISA a través de la cual se enviarán $ 3.5 millones a su fondo para su posterior retiro del fondo. A través de su custodia, podrá recibir fácilmente sus fondos.

Durante nuestra investigación, descubrimos que su pago no necesariamente se retrasó debido a funcionarios bancarios corruptos que intentaban desviar sus fondos a sus cuentas privadas. Y ahora, le informamos que Ecobank ha acreditado los fondos en la tarjeta VISA y también está listo para entregarle su tarjeta de crédito Visa. Ahora, comuníquese con la secretaría de Ecobank, cuyo nombre es Vivian Francis. Correo electrónico (trustbankglobaloffice@gmail. com)

Envíe la siguiente información para la entrega de su tarjeta de cajero automático VISA acreditada a su dirección.

1 :: Su nombre completo:

2 :: Su dirección:

3 :: Ocupación actual:

4 :: Edad:

5 :: Su número de teléfono actual:

6 :: Copia de su documento de identidad:

7 :: Su país:

Esperamos su respuesta para poder entregarle su fondo de compensación. Llámame o envíeme un mensaje de WhatsApp al siguiente número de teléfono: 22892062092

Teléfono: 22892062092

Atentamente, Sra. Vivian Francis

Directora Ejecutiva de Webster Bank (WB)».-