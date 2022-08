Imputarán por violencia de género a un concejal

El concejal capitalino Ricardo Colque, miembro del bloque Salta Independiente (SI), fue citado para hoy a las 11 a una audiencia de imputación por la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género Liliana Jorge. La citación es en el marco de la actuación de oficio que inició el Ministerio Público Fiscal tras conocerse una intervención policial por hechos de violencia de género en perjuicio de su actual pareja, ocurridos el pasado 13 de agosto.

Se conoció también que el concejal ya contaba con un antecedente de violencia de género de 2018. El 24 de enero de ese año, el padre de una adolescente que por entonces era su novia lo denunció ante la Policía de Salta por violencia contra su hija.

Ayer el concejal presentó un pedido formal de licencia sin goce de haberes ante el Concejo Deliberante de Salta, después de que su partido le solicitara que lo hiciera. Además, empezó a funcionar la comisión de Disciplina y Juicio Político dentro del cuerpo legislativo, que ya lo citó a audiencia para este viernes a las 10. Entre las decisiones que pueden tomar sus pares, está la expulsión de la banca.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó a Salta/12 que el concejal fue notificado de la audiencia pasadas las 14, después de que se presentara en una dependencia policial, ya que no había sido localizado en los domicilios conocidos. También se le informó que hay una consigna policial para prevenir futuros ataques a su pareja.

Mientras que, la fiscalía interviniente «concentró sus esfuerzos en el acompañamiento de la víctima, con el fin de garantizarle el pleno ejercicio de los derechos que la asisten». En este sentido, se dispuso la asistencia de un equipo interdisciplinario. Además se le brindó un botón antipánico para garantizar su seguridad.

En el Concejo Deliberante de Salta ayer se puso en funcionamiento la comisión de Disciplina y Juicio Político. Previamente, en la reunión de labor parlamentaria, se había requerido información sobre el caso a la Oficina de Violencia Familiar (OVIF), la Fiscalía, los Juzgados y la línea 911. En el primer encuentro de la comisión, que contó con la participación de los presidentes de bloques y los ediles que manifestaron interés en el tratamiento del caso, se citó a Colque a una audiencia para este viernes.

La concejala Malvina Gareca, del bloque Unidos por Salta, decidió integrar la comisión y aseguró que la citación a Colque respondió a lo establecido en el reglamento interno del cuerpo legislativo. Después que se supo que efectivamente ingresó el pedido de licencia del concejal, Gareca informó que aún resta que sea analizado y tratado en sesión extraordinaria.

En ese sentido, dijo que desde la comisión están esperando la respuesta a varios pedidos de informes, ya que sólo obtuvieron la respuesta formal desde la línea 911, que confirmó que hubo llamados alertando la situación el 13 de agosto. Aún así, la concejala dijo que a medida que pasan las horas la situación es más preocupante, pues se conoció, a través de medios de comunicación, que Colque ya contaba con denuncias previas.

«Claramente estamos frente a una situación de reiteración», manifestó. En ese sentido, dijo que la comisión tiene la facultad de evaluar la expulsión en caso de ser necesario. Insistió en que con los antecedentes que se están conociendo es «importante que se haya conformado esta comisión para no dilatar el tema porque es preocupante».

Incluso, expresó que le preocupa convivir dentro del cuerpo legislativo con un concejal que tiene situaciones de violencia de manera reiterada.

En declaraciones públicas, el padre de la ex novia de Colque, que era menor de edad en 2018, cuestionó que se haya aceptado su candidatura por el Partido Salta Independiente, ya que contaba con antecedentes penales. La crítica se dio después de que la presidenta del bloque de concejales del SI, Paula Benavides, dijera que el concejal había presentado al momento de postularse como candidato una declaración jurada y un certificado de antecedentes en el que no figura ninguna causa.

En declaraciones al diario El Tribuno, el padre desmintió que Colque no tuviera denuncias anteriores, como había dicho Benavides, y pidió que se investigue quién extendió el certificado que dice que no tiene antecedentes: “El sí tiene antecedentes. Yo estuve la noche que le pintaron los dedos y estuvo detenido”, aseguró. Dijo que le «causa rabia» que alguien le haya extendido «el certificado de que no tenía ninguna causa. Me interesaría saber quién lo hizo. Es un fraude a la Justicia. Esperan que mate a alguien”, lamentó.

Nota gentileza de Página 12, escrita por Maira López.-