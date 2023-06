HOY PARO DOCENTE EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE ROQUE PÉREZ Y LA PROVINCIA

A través de un anuncio difundido en redes sociales, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un paro hoy martes, en virtud del Día del Trabajador Estatal. “Es mi día. Es día no laborable. Yo paro”, reza el flyer difundido. Sin embargo, desde la Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) le pararon la mano al gremio que conduce Oscar de Isasi y lanzaron una Resolución en la que aclararon que el asueto sólo “incluye al personal auxiliar que se desempeña en los establecimientos de la Provincia”. “La medida ratifica lo establecido el año pasado (RESOC-2022-1232-GDEBA-DGCYE) con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y en resguardo del interés superior de las y los estudiantes conforme lo determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, el documento aclara que «el calendario escolar aprobado para el ciclo lectivo 2023, mediante RESOC-2022-3718-GDEBA-DGCYE, con intervención del Consejo General de Cultura y Educación, no incluye el 27 de junio como feriado en el ámbito educativo». «En este sentido, es importante señalar que existen en dicho calendario fechas conmemorativas que reconocen el día de feriado para las y los trabajadores de la educación, que incluye al personal auxiliar que se desempeñan en los establecimientos de la Provincia, razón por la cual no se encuentran contemplados dentro del ‘Día del Trabajador del Estado'», añadió. Por último, el organismo encabezado por Alberto Sileoni indicó que, «al igual que el año pasado, las escuelas bonaerenses deberán estar abiertas a fin de garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos y estudiantes».