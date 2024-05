HOY FUE EL ÚLTIMO DÍA DE LOS TRABAJADORES DEL CORREO ARGENTINO DE ROQUE PÉREZ

El ex ministro de Economía Martínez de Hoz, durante la última dictadura cívico, militar, eclesiástica, decía: «Achicar el Estado es agrandar la Nación» y hoy parece que nada hemos aprendido de aquella nefasta época, porque cierran varias sucursales del Correo Argentino en el país. Como si el Estado fuera un comercio que debe ganar dinero. Con ese criterio se cerrarían todas las municipalidades e incluso, hasta la Casa Rosada, para que no genere más gasto. Además, a aquel ministro de Economía, esa medida no le dio resultado.

El Gobierno Nacional avanzó con el ajuste de personal en el Correo Argentino. Por ello, cientos de empleados de todo el país recibieron telegramas de despidos como parte de las medidas de reestructuración y reorganización interna que el Poder Ejecutivo impulsa en las empresas del Estado para reducir el gasto público.

Por tal motivo la sucursal del Correo Argentino de Roque Pérez mostraba hoy sus puertas cerradas y carteles con la leyenda que hay que concurrir a Lobos para llevar telegramas, postales, giros, etc., además para envíos E-commerce se podrá enviar desde la unidad postal ubicada en Mitre 1454.

Las cesantías abarcan a todo tipo de personal más allá de sus años de antigüedad, tareas y funciones. Al mismo tiempo, se produjo el lanzamiento de una propuesta oficial de retiros voluntarios en el que los empleados interesados en la propuesta podrán acceder a un simulador de retiro voluntario desde una intranet de la empresa.

La situación del Correo Argentino se vio convulsionada dado que enviaron 800 telegramas de despidos a trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires (ROQUE PÉREZ), Santa Fe, La Pampa, Catamarca y otras provincias.

NUESTRA SOLIDARIDAD PARA CON LOS TRABAJADORES DEL CORREO ARGENTINO, TANTO PARA LOS AMIGOS DE LA SUCURSAL ROQUE PÉREZ, COMO PARA EL RESTO DE LAS SUCURSALES QUE HAN SUFRIDO ESTA INJUSTICIA.-