21 de septiembre de 2025

Hoy 21/09 se celebra: el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, el Día del Fotógrafo, del Artista Plástico, del Diseñador, del Ingeniero Aeronáutico, del Economista, del Rock Progresivo, Día Mundial de la Sanidad y el Día Internacional de la Paz

Redacción 4 horas atrás

Hoy domingo 21 de septiembre no solo se celebra el Día de la Primavera y del Estudiante, sino que además se celebran muchas otras cosas:

21/09 se celebra:

Día de la Primavera – Día del Estudiante -Día del Fotógrafo – Día del Artista Plástico – Día del Diseñador – Día del Ingeniero Aeronáutico – Día del Economista – Día del Rock Progresivo – Día Mundial de la Sanidad y el Día Internacional de la Paz.

MUY FELIZ DÍA A TODOS/AS QUIENES ESTÁN DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES, PROFESIONES U OFICIOS.-

