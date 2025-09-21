Hoy 21/09 se celebra: el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, el Día del Fotógrafo, del Artista Plástico, del Diseñador, del Ingeniero Aeronáutico, del Economista, del Rock Progresivo, Día Mundial de la Sanidad y el Día Internacional de la Paz

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Hoy domingo 21 de septiembre no solo se celebra el Día de la Primavera y del Estudiante, sino que además se celebran muchas otras cosas:

21/09 se celebra:

Día de la Primavera – Día del Estudiante -Día del Fotógrafo – Día del Artista Plástico – Día del Diseñador – Día del Ingeniero Aeronáutico – Día del Economista – Día del Rock Progresivo – Día Mundial de la Sanidad y el Día Internacional de la Paz.

MUY FELIZ DÍA A TODOS/AS QUIENES ESTÁN DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES, PROFESIONES U OFICIOS.-

Diseño del flyer: www.rpereznet.com.ar

