Duro cuestionamiento al presupuesto 2026 anunciado por Milei: “Las universidades estarán peor que hoy”

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, cuestionó el anuncio del Gobierno de destinar 4,8 billones de pesos al presupuesto universitario 2026. Advirtió que la cifra es “engañosa” porque apenas supera lo ejecutado este año y no contempla la inflación proyectada, lo que implicará un escenario aún más crítico para el sistema universitario.

“Lo que anunció el Presidente es engañoso. Se habla de 4,8 billones, pero hoy ya tenemos ejecutados 4,7. En la práctica, la diferencia es mínima y, frente a la inflación prevista, significa que el año que viene las universidades estarán peor”, explicó Alpa.

El CIN había solicitado 7,31 billones para sostener los salarios y gastos de funcionamiento en niveles equivalentes a los de hace veinte meses. “Ese cálculo no implicaba un aumento real, sino apenas recuperar lo perdido en este tiempo. Pero lo asignado por el Gobierno no recompone nada y nos condena a seguir con renuncias docentes, problemas de mantenimiento y dificultades en becas y hospitales universitarios”, remarcó en diálogo con Radio Rivadavia.

Alpa respaldó la ley aprobada por Diputados -y pendiente de ratificación en el Senado- que establece la actualización automática de los salarios docentes y no docentes por IPC y un refuerzo de partidas de funcionamiento. “No se trata de crecimiento para las universidades, sino de mantener un nivel mínimo que nos permita seguir funcionando. Esa es la urgencia”, señaló.

En relación con las acusaciones de diputados oficialistas que tildaron a las autoridades universitarias de “golpistas”, Alpa fue categórico: “Eso es mentira. Siempre estuvimos dispuestos a sentarnos a dialogar. Si hubiera habido paritarias y un mecanismo de actualización, seguramente no habríamos llegado a este escenario. La Cámara de Diputados y los senadores expresan las necesidades del país: la gente quiere universidades públicas, y eso no es partidismo, es una política de Estado”.

Finalmente, respondió a la denuncia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sobre supuestos sueldos millonarios de los rectores. “No es cierto. Los datos difundidos son falsos. En mi caso, el salario bruto está por debajo de los 4 millones de pesos. Los sueldos de los rectores se calculan sobre la base de un titular exclusivo con adicionales por la responsabilidad de gestión. Pretender instalar que los rectores cobran 18 millones es una mentira que busca desprestigiar a las universidades”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...