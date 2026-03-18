Guillermo Arancibia, es el nuevo director del ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene nuevo director. Ayer martes asumió el economista Guillermo Arancibia tras la renuncia de Fernando Bearzi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Arancibia cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría. El nuevo funcionario de la ANSES es licenciado en Economía, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

El recorrido académico de Arancibia

En el ámbito internacional y académico fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Además, durante el último año, fue asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.

En paralelo a su actividad profesional, cuenta con una sólida trayectoria docente. Es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Noticias Argentinas.-

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