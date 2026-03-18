Con críticas a Milei, Kicillof lanzó su usina de ideas y puso otra piedra en su proyecto presidencial

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El gobernador apuntó contra el presidente por las nuevas pruebas incriminatorias del caso Libra y dijo que la “persecución” judicial a Cristina Kirchner “es un show para distraer”.

Con filosas críticas al presidente Javier Milei y un gesto de solidaridad hacia Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof lanzó ayer su propio centro de estudios y simbólicamente le puso otra piedra a su proyecto nacional, con el horizonte puesto en las elecciones del 2027, instancia en la que se insinúa como candidato.

Como orador principal en el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), el think tank para la elaboración de estudios sociales y económicos y formación de cuadros del Movimiento Derecho al Futuro, el mandatario provincial volvió a arremeter contra la política económica del Gobierno, al asegurar que “la macro está mal y la micro está horrible”.

El acto tuvo lugar en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde se presentó el primer documento de la flamante usina de ideas kicillofista, denominado «Diez mentiras y una zoncera”.

Este informe, según relató el propio gobernador, apunta a “desmitificar, rebatir o discutir” una serie de “axiomas que el gobierno de Milei busca instalar como verdades absolutas, como por ejemplo el supuesto crecimiento económico, la baja de la pobreza o la inflación controlada.

A lo largo de su exposición, Kicillof fue desmontando uno a uno los supuestos logros de los que se ufana la gestión libertaria, y describió un panorama desolador desde el punto de vista social.

Al respecto, el ex ministro de Economía denunció que el Gobierno realiza una operación ideológica que consiste en “culpabilizar a la víctima” de su modelo económico sobre los problemas que lo aquejan.

“No sos vos, es Milei”, postuló el mandatario bonaerense.

“La culpa, la responsabilidad, el origen de lo que está pasando es deliberado y tiene ganadores y perdedores”, siguió.

En otro tramo de su discurso, apuntó directamente contra Milei por las nuevas pruebas incriminatorias del caso Libra, que demostrarían que el presidente era consciente de la estafa y que fue partícipe necesario de la misma.

“No puedo creer lo de la criptoestafa. Sabemos que si detrás de esto hubiera cualquier dirigente proveniente del campo popular, estaría inmediatamente preso”, contrastó el gobernador.

En esa línea, comparó la impunidad judicial de la que gozaría Milei por el caso Libra respecto de la “persecución” a Cristina Kirchner, quien este martes fue a declarara los tribunales como imputada en la causa Cuadernos.

“Estamos viendo a cielo abierto la trama de una inmensa estafa. Y además de la estafa, con otra mentira persiguen a Cristina, que hoy está declarando, en una movida que, sin duda, es para distraer”, recalcó Kicillof.

A su entender, la citación a la ex presidenta en Comodoro Py fue “otro show judicial para distraer de estas cosas que están pasando”.

En un mensaje hacia la militancia que se interpretó como la señal de largada de su carrera presidencial, Kicillof invitó a “dejar de mirar las encuestas y las columnas de opinión de los diarios”.

«Los invito a ir al barrio, a la fábrica, a la escuela, a los claustros, ir a buscar donde está ese potencial, esa capacidad que tiene el peronismo y que hay que despertar”, agitó.

“Esto tiene que ser federal. Es una invitación a que en todos los rincones del país se despierten las células dormidas, se conecten y empecemos a pensar un país”, subrayó.

Insistió entonces en su “convocatoria a militar, a hacer política, a animarse a discutir”.

“Uno tiene que estar dispuesto a pelear por lo que piensa. No nos vamos a asustar porque alguien nos diga una barbaridad o nos grabe con una camarita”, continuó.

Y concluyó diciendo que pese a que el Gobierno busca “generar desánimo y resignación” para “convencer” a la gente “de que hay un solo camino”, existe otra alternativa que ya se está construyendo desde la provincia de Buenos Aires hacia todo el país.

Acompañaron al gobernador en la presentación del CEDAF la titular de la Unidad Gobernador, Mara Ruiz Malec, quien fue la otra oradora durante el acto, además del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el ex ministro de Infraestructura, Agustín Simone y el gerente General de Aubasa, Pablo Ceriani.

Fueron de la partida los ministros provinciales de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, de Producción, Augusto Costa, y de Seguridad, Javier Alonso; la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; varios intendentes, entre ellos el platense Julio Alak; y altos dirigentes de la CTA y de la CGT como Hugo Yasky y Héctor Daer.

Noticias Argentinas.-

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