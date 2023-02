Gripe aviar: confirmaron un caso en Santa Fe

El Senasa confirmó un nuevo caso de gripe aviar en la Argentina mediante análisis de laboratorio realizados a gallinas y patos de traspatio hallados muertos en la localidad de Villa Cañás, al sur de la provincia de Santa Fe.

La detección fue confirmada en un análisis efectuado por el Laboratorio Nacional del Senasa en muestras tomadas en gallinas y patos muertos luego de la notificación de un vecino de la zona a la oficina local del Servicio.

El organismo se encuentra trabajando en la región donde se realizó el hallazgo, al igual que en Jujuy, Salta, Córdoba y Entre Ríos, en la frontera con Uruguay, fortaleciendo los controles y las medidas preventivas.

Anteriormente, había comunicado la detección de un segundo caso de gripe aviar en dos patos silvestres hallados muertos en la laguna artificial Las Mojarras, en el departamento de General San Martín (provincia de Córdoba), a 316 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Previo a eso, el jueves se había oficializado la Declaración de Emergencia Sanitaria a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 147/2023, luego de la confirmación del primer caso de gripe aviar en Argentina en la provincia de Jujuy.

Recomendaciones ante la detección de casos de gripe aviar

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones tras la detección del primer caso de gripe aviar en la provincia de Jujuy. En el comunicado, sostuvo que el riesgo de transmisión a humanos se considera bajo y que la enfermedad no se transmite a través de la ingesta de alimentos.

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente. Si bien la transmisión a humanos es considerada baja, las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.

«La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos», indicó Salud. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.

Por otro lado, la cartera nacional resaltó que «hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en la Región de las Américas ni a nivel mundial».

Medidas de cuidado frente a la gripe aviar

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

Con relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.

En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.

Escrito por José Calero. NA – Buenos Aires, Argentina.-

Foto ilustrativa de archivo de rpereznet.com.ar