Grave denuncia en General Rodríguez por golpes entre funcionarios

El coordinador en la secretaría de Planificación, Obras, Servicios Públicos y Vivienda, del Municipio de General Rodríguez denunció, tras recibir una feroz golpiza, al jefe de Gabinete, Luciano Larralde y el secretario de Asuntos Gremiales, Fernando Díaz, quienes además tienen representación sindical, uno en Atilra, el otro, en ATE.

En los detalles de la denuncia, Samuel Rodríguez destaca: «Desde el año 2019, me desempeño como coordinador dentro de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Distrito de General Rodríguez. El día sábado 29 de julio del corriente participé en una reunión del Sindicato Asura, del cual soy integrante de la mesa distrital. Cabe destacar que en dicha actividad se presentó el precandidato a intendente Darío Kubar, para dialogar en relación a un proyecto del sindicato.

Además, agregó: “Antes de finalizar la reunión, en el horario de las 15.57 horas, recibí un mensaje del actual jefe de Gabinete y candidato a concejal por Unión Por la Patria, el Sr. Luciano Larralde, quien me solicita que me presente a las 17.30 horas en el Corralón Municipal ubicado en Teresa de Calcuta y Leandro N. Alem, para un operativo de trabajo que consistía en iluminación pública en el barrio La Ermita. Siendo que mi cargo implica no tener un horario o día especificado, por lo cual, muchas veces me ha tocado tener ejercer funciones en horario nocturno, principalmente en caso de ser solicitado por el Sr. Larralde, debido al actual cargo que ocupa”.

También Rodríguez destacó: “Cuando llegué al lugar, el Sr. Larralde me invita a pasar y tomar unos mates en la oficina de la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, la cual mide aproximadamente tres metros de ancho por tres metros de largo, habiendo allí sillas de oficina y dos escritorios; a la cual accedí sin problemas para ingresar. Estando allí, el Sr. Larralde, me preguntó cómo estaba y me dio un mate. Mientras me encontraba sentado, conversábamos de manera cordial; sin embargo, de manera inesperada ingresó el Sr. Fernando Díaz, actual director de Asuntos Gremiales de la Municipalidad. Este Sr. ejerció un golpe de puño, violento, y se efectuó a la altura del cuello y hombro izquierdo. Cabe mencionar que no sabía que el Sr. Díaz se encontraba en el lugar, ya que ingresó a la oficina de forma repentina y abruptamente, y sin previa discusión ni aviso realizó esa acción violenta. Al recibir ese golpe, me paro, hago un paso al costado, quedo en un rincón entre la mesa de escritorio y la pared, el Sr. Díaz me arroja la silla en la que me encontraba sentado y comienzo a recibir golpes por partes de ambos”.

Asimismo agregó: “El Sr. Larralde en ese momento se encontraba de costado y el Sr. Diaz frente a mí. Ambos me golpeaban sin parar, en mi rostro y cuerpo. Lo único que pude hacer fue intentar cubrirme con mis manos y brazos. Frenaron sus golpes cuando vieron que lastimaron fuertemente mi rostro, provocándome fractura de la cuenca ocular y nariz, lo que produjo un sangrado importante”.

“Mientras me golpeaban, me gritaban «traidor», «hijo de puta» y «anímate a juntarte con los de Juntos otra vez'», debido a la reunión en la que participé y en la que se presentó el Sr. Kubar, el cual actualmente es oposición política del actual intendente Mauro García” puntualizó el denunciante, al tiempo que agregó: “Al finalizar la seguidilla de golpes, les aclaré que jamás traicioné a nadie, ni al proyecto, ni a Mauro y que no era necesario que hicieran eso. Posteriormente a mis dichos, el Sr. Larralde dice «vos te caíste de la moto, gil, y más te vale que renuncies a tu cargo porque nos vamos a volver a tomar otro mate».

“Después de eso, fui al baño, lavé mi rostro y me fui. Es importante destacar, que dicho accionar por parte de los denunciados, fue premeditado considerando que, en primer lugar, el Sr. Díaz, aunque ejerce un rol de director, no es parte de dicha Secretaría, por lo cual no había motivo vinculado a lo laboral para que se encontrara allí en ese momento. Además, estaban esperando que llegara al lugar mediante la citación que realizó el Sr. Larralde. Por otro lado, me citaron en un horario que el Sr. Larralde conocía que el grupo de trabajo de fin de semana ya no se encontraba en el lugar. Además, las acciones violentas ejercidas hacia mi persona no fueron en el marco de discusión inicial, sino que la realización de lo dicho fue totalmente inesperada” comentó.

El documento cierra con que la acusación encuadra el accionar de los agresores en el ilícito de «lesiones graves en concurso real con amenazas coactivas por compeler la renuncia de funcionario público en calidad de autores».