Grabois aseguró que será candidato en 2023 y cruzó a Massa: «No me representa»

El dirigente de la UTEP y referente del Frente Patria Grande sostuvo que desde su espacio no van «a militar ni a Sergio Massa ni a Alberto Fernández», al tiempo que afirmó que «cada vez es más probable que sea candidato».

El dirigente de la UTEP y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois habló sobre las elecciones presidenciales que se darán este año, al tiempo que planteó la posibilidad de presentarse a internas si el ministro de Economía Sergio Massa se presenta como candidato.

«No me veo apoyando una candidatura de Massa, si lo acompaña un compañero o compañera de La Cámpora yo me voy a presentar a internas, a mí no me representa, salvo que gane una interna porque ahí hay una disputa y un debate de ideas. Además estoy seguro que le gano una interna», enfatizó Grabois.

En la misma línea, el dirigente de la UTEP reforzó: «Si no me dan la interna voy por afuera, nosotros no vamos a militar ni a Sergio Massa ni a Alberto Fernández en las PASO».

«Cada vez es más probable que sea candidato ante la falta de decisión de que haya otro compañero o compañera que represente la faceta más combativa de Cristina (Kirchner)», analizó y añadió: «Sería un crimen que toda la militancia no este representada en las PASO. Igual sigo pensando que tanto con Massa como Alberto somos parte de una misma coalición. En el marco de esa cultura de coalición que no es la costumbre en Argentina, vamos a dar la disputa».

Sobre ello, precisó: «En enero cambié el chip sobre la disputas de la coalición, sino es buscar chivos expiatorios, tenemos que preservar el Frente de Todos».

En otro orden de la entrevista, Grabois habló de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a la proscripción de la que es víctima tras la condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad, en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la sentenció a 6 años de prisión y la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida: «Cristina con su renunciamiento hace un planteo muy fuerte al sistema político que rige en Argentina. Es a la que veo más plantada para hacer un trasvasamiento generacional».

«El candidato tiene que pertenecer a otra generación, no la de los 70’s sino a la que creció en democracia teniendo en la espalda las historias de la vida de los padres pero con otra mentalidad», sostuvo.

Por último, cuestionó al Poder Judicial

«La gente común sufre de la vagancia de esta casta privilegiada que es el poder judicial. Hasta los abogados marcan hay cosas muy sencillas que se podrían resolver si el poder judicial no fuese corrupto y anacrónico»

«Con respecto a la mafia de Comodoro Py, es un reducto de funcionamiento de un mundo muy oscuro que se vio en lo de Lago Escondido».

Nota gentileza de Infonews.-