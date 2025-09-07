8 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Fuerza Patria ganó las elecciones en Roque Pérez

Redacción 7 horas atrás

Datos extraoficiales con un total de 7351 votantes:

Fuerza Patria: 1593

Potencia: 458

Somos: 1393

La Libertad Avanza:

1081

Unión y Libertad: 185

Hechos: 1431

Construyendo Porvenir: 1185

Estos datos extraoficiales, dan como ganadora la lista que encabeza Lorena López, seguida por la lista encabezada por Juan María Cravero, luego quedaría la lista que postula a Laureano Silveyra, cuarta la lista encabezada por Homero Salas. Luego se ubica la lista de Diego Rodríguez, seguida de la de Hermes Barnech y por último se ubicó la lista de Jorge Abelenda.-

 

Más historias

Furor por los «Peronachos» sabor chori

7 horas atrás Redacción

Compartimos el el único sitio oficial para ver los resultados de las elecciones bonaerenses 2025

9 horas atrás Redacción

El inesperado chat entre Wanda Nara y Maxi López por MasterChef Celebrity: “Si ganás, te devuelvo el…»

11 horas atrás Redacción