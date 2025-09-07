Fuerza Patria ganó las elecciones en Roque Pérez

Datos extraoficiales con un total de 7351 votantes:
Fuerza Patria: 1593
Potencia: 458
Somos: 1393
La Libertad Avanza:
1081
Unión y Libertad: 185
Hechos: 1431
Construyendo Porvenir: 1185
Estos datos extraoficiales, dan como ganadora la lista que encabeza Lorena López, seguida por la lista encabezada por Juan María Cravero, luego quedaría la lista que postula a Laureano Silveyra, cuarta la lista encabezada por Homero Salas. Luego se ubica la lista de Diego Rodríguez, seguida de la de Hermes Barnech y por último se ubicó la lista de Jorge Abelenda.-
