Fuerza Patria ganó las elecciones en Roque Pérez

Datos extraoficiales con un total de 7351 votantes:

Fuerza Patria: 1593

Potencia: 458

Somos: 1393

La Libertad Avanza:

1081

Unión y Libertad: 185

Hechos: 1431

Construyendo Porvenir: 1185

Estos datos extraoficiales, dan como ganadora la lista que encabeza Lorena López, seguida por la lista encabezada por Juan María Cravero, luego quedaría la lista que postula a Laureano Silveyra, cuarta la lista encabezada por Homero Salas. Luego se ubica la lista de Diego Rodríguez, seguida de la de Hermes Barnech y por último se ubicó la lista de Jorge Abelenda.-

