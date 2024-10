Franco Colapinto sorprende ante una pregunta muy personal: «No tengo, pero te alquilo»

El joven piloto argentino, Franco Colapinto, protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en Austin, Texas, donde se prepara para disputar el Gran Premio de Estados Unidos en la Fórmula 1. Mientras recorría los boxes del Circuito de las Américas, una influencer le realizó una pregunta que lo dejó sorprendido y provocó una respuesta que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Durante el intercambio, la influencer le preguntó a Colapinto: “¿Cuál fue tu primer auto?”. A lo que él, con total sinceridad, respondió: “No tengo auto en la calle, no manejo”, desatando la sorpresa del público. Sin embargo, el piloto no se quedó allí y, con una sonrisa, agregó: “Pero si me pedís que te lleve, te alquilo uno”, provocando risas y reacciones entre quienes presenciaban la escena.

Este momento, que rápidamente se viralizó, demostró el carácter distendido y simpático del piloto de Pilar, quien está en plena preparación para lo que será su cuarta participación en la Fórmula 1. Colapinto llegó a Austin para enfrentar un fin de semana cargado de acción, que incluye la clasificación para la competencia sprint el sábado 19 de octubre y la carrera principal el domingo 20.

Noticias Argentinas.-