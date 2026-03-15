La Finalissima entre la Selección argentina y España, prevista originalmente para el 27 de marzo en Qatar, fue suspendida luego de que la UEFA informara que no se logró un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para disputar el encuentro en otra sede o con un formato alternativo.

En un comunicado oficial, el organismo europeo explicó que la sede de Doha debió ser descartada por la situación geopolítica en Medio Oriente, lo que obligó a buscar alternativas para que el partido entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa pudiera disputarse igualmente.

Según detalló la UEFA en el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se hicieron varias propuestas concretas a la AFA para mantener el evento, pero todas fueron rechazadas por la AFA.

Las ofertas que UEFA aseguró haberle hecho a la AFA

Jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 27 de marzo , manteniendo la fecha prevista y con distribución equitativa de entradas para ambas selecciones.

, manteniendo la fecha prevista y con distribución equitativa de entradas para ambas selecciones. Disputar la Finalissima en una sede neutral en Europa durante la misma ventana FIFA de marzo, con la posibilidad de jugar el 27 o el 30 de marzo.

de marzo, con la posibilidad de jugar el 27 o el 30 de marzo. Transformar el partido en una serie de ida y vuelta , con un encuentro en Madrid y otro en Buenos Aires durante una fecha FIFA posterior.

, con un encuentro en Madrid y otro en Buenos Aires durante una fecha FIFA posterior. Reprogramar el encuentro para el 31 de marzo, dentro de la misma ventana internacional, con una sede europea a definir.

De acuerdo con el comunicado, la AFA no aceptó ninguna de estas alternativas y propuso disputar el encuentro después del Mundial 2026, algo que fue considerado inviable para el calendario de la selección española.

Ante la falta de consenso entre ambas federaciones, la UEFA confirmó la cancelación del evento y expresó su “gran decepción” por no haber podido concretar el enfrentamiento entre los campeones de Europa y Sudamérica, un partido que había generado gran expectativa a nivel mundial.

Noticias Argentinas.-