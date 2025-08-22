Fentanilo contaminado: se pospuso para hoy la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y quien fue detenido en la causa por el fentanilo contaminado, fue pospuesta según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Luego de los importantes movimientos en el caso, donde directivos, accionistas y directores técnicos fueron detenidos tras una orden del juez Ernesto Kreplak, se presumía que ayer jueves se iba a desarrollar la indagatoria de Ariel García Furfaro, pero la misma fue postergada para hoy viernes 22 de agosto.

En la noche del miércoles el dueño de ambos laboratorios se entregó en la alcaidía de Ezeiza junto con su abogado y se presume que allí pasó su primera noche tras las rejas.

Otras de las informaciones que se supo en la jornada de este jueves es que el Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder NA, luego de las detenciones se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...