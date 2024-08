FED 2024: guía para melómanos

La FED será los días jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto desde las 14 hasta las 21 horas, con entrada libre y gratuita, en el Complejo Art. Media, Av. Corrientes 6271 (CABA).

La Feria de Editores se convirtió en el espacio ideal para conseguir libros de música, en especial de artistas de culto o menos masivos. La participación de editoriales de la región suma aún más títulos difíciles de encontrar que lo convierten en un lugar irresistible para cualquier amante de la música.

Es sabido que la FED atrae año tras año a cada vez más lectores ávidos de encontrar narrativa que no se consigue fácilmente en las librerías. Se trata de la feria de editores independientes más importante del país, pero que también recibe la visita de otras editoriales de Latinoamérica y España que traen parte de su catálogo ante un público que está buscando nuevos desafíos literarios.

La edición 2024 se llevará a cabo en el Complejo Art. Media (avenida Corrientes 6271, CABA) entre el 8 y el 11 de agosto, contará con visitas internacionales y más de 330 expositores. Pero la Feria de Editores también es una suerte de paraíso para otro tipo de fanáticos: los melómanos. Los coleccionistas y nerds de la música encontrarán biografías, ensayos y libros escritos por sus artistas favoritos, desde una guía sobre el indie pop hasta libros infantiles escritos por el uruguayo Dani Umpi.

¿Cómo hacerse de todo esto entre tantos títulos? A continuación, una guía para encontrar los mejores libros de música en la FED.

La parada obligada, por supuesto, es Gourmet Musical, la editorial musical argentina por excelencia. Este año llega al evento cumbre de las editoriales independientes con tres lanzamientos especiales. En primer lugar, un nuevo libro de Walter Lezcano, esta vez sobre una de las artistas independientes más importantes del llamado Nuevo Rock Argentino: Rosario Bléfari y su banda Suárez. Hacía falta un profundo análisis de su obra y La belleza del ruido por fin le hace justicia a una figura fundamental de los ‘90. También acaban de sacar La conquista discográfica de América Latina (1903-1926) de Sergio Ospina Romero, la interesante historia de cómo la Victor Talking Machine Company (que luego fue RCA Victor) construyó su imperio musical en el continente.

Posiblemente, la novedad a la que hay que prestarle atención es a Los Tres, la última canción, la reedición de la polémica biografía que escribieron Enrique Symns y Vera Land (seudónimo de Andrea Álvarez Mujica) a principios de los 2000 sobre el grupo de rock más importante de Chile, que empezó como un proyecto autorizado, pero los autores se adentraron tanto en los puntos oscuros de su historia, que los protagonistas terminaron renegando de ella.

La otra obra fundamental de Symns y Land, que fue furor en la edición de la FED del año pasado, es Páez, la biografía de Fito que escribieron en 1995 y que volvió a ver la luz de la mano de Hormigas Negras. La editorial, cofundada por Álvarez Mujica, tiene otros títulos de la autora, como la biografía de Estelares y Horas de rock, una selección de sus mejores artículos y entrevistas que hizo a lo largo de su carrera como periodista musical.

Volviendo al país trasandino, hay que decir que sus sellos editoriales traen el material melómano más interesante. Quien quiera profundizar en la historia de Los Tres también está Fome, que cuenta cómo se hizo el que posiblemente sea su mejor álbum. El volumen, a todo color con fotografías inéditas, pertenece a Pez Espiral, que tiene una colección ideal para adentrarse en la música chilena, donde también se destacan El Resplandor, sobre la obra cumbre de Carlos Cabezas, líder de Electrodomésticos, y Criminal. Los primeros diez años, que desarrolla la primera década de una banda fundamental del thrash metal a nivel mundial.

Otro stand ineludible es el de Santiago Ander, especializado en rock underground, punk y alternativo, en cuyo catálogo sobresalen las obras de dos de las mejores plumas del periodismo musical de España: Marcos Gendre e Ignacio Juliá. Del primero editaron sus libros sobre los Sex Pistols (una novedad que traerán a la FED), el Britpop, Joy Division y The Smiths, mientras que del segundo hay una biografía de Sonic Youth y un ensayo sobre Lou Reed.

Merece especial atención la historia del indie pop que escribió Ricardo Martínez- Gamboa, un género del que se ha escrito poco en castellano, y Un paso adelante. Cronología del ska en Chile y Disco punk.Veinte postales de una discografía local, que se sumerge en las profundidades de dos géneros que han calado hondo del otro lado de la cordillera.

La misma línea sigue Clubdfans, que nació el año pasado como el proyecto de una pequeña disquería de Santiago que se animó a insertarse en el mundo editorial con un libro sobre la banda de rock alternativo Pánico, pero luego se animó a traducir al español las memorias de Graham Coxon, guitarrista de Blur, y dos de los títulos preferidos de los amantes del rock alternativo de la célebre serie 33 1⁄3, que dedica cada volumen a un álbum clásico: los pertenecientes a Loveless de My Bloody Valentine y a On An Aeroplane Over The Sea de

Neutral Milk Hotel, bandas de culto sí las hay.

A la Feria de Editores traerán su más reciente lanzamiento, Kraftwerk: Future Music from Germany, de Uwe Schütte, una de los análisis más profundos de la obra de los pioneros de la música electrónica, disponible por primera vez en estas tierras.

Las otras publicaciones traducidas de la serie 33 1⁄3 las tienen Dobra Robota y Walden, dos editoriales que unieron fuerzas para sacarlas en la Argentina. Acá editaron los volúmenes que analizan discos de Radiohead, The Velvet Underground, Television, Brian Eno y Aphex Twin.

Mientras que en Walden se destacan títulos sobre el punk y el hip-hop, Dobra Robota ha lanzado una serie de ensayos filosóficos sobre la música donde se destacan Deep Listening de Pauline Oliveros, Generación Dakou de Yan Jun, El arte de los ruidos de Luigi Russolo y Cómo desaparecer. Manual para oyentes urbanos de Haytham el-Wardany, que será una de las novedades de la FED.

Las uruguayas HUM y Estuario tienen la versión rioplatense de la colección 33 1⁄3 dedicada a los álbumes más importantes de allá, como Mateo Solo Bien Se Lame de Eduardo Mateo, Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa, Brindis Por Pierrot de Jaime Roos y Magic Time de Opa. Otra editorial charrúa, Criatura, tiene una propuesta completamente diferente, ideal para melómanos con hijos pequeños.

En la Feria van a tener versiones ilustradas para niños de las canciones “Ana no duerme” de Luis Alberto Spinetta, “Crece desde el pie” de Alfredo Zitarrosa y “El día que me quieras», de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Los tres libros vienen con reinterpretaciones de los temas por parte de músicos uruguayos y el gran Martín Buscaglia se luce con su versión de Zitarrosa. Además, van a acercar al público argentino dos cuentos infantiles escritos por el cantautor Dani Umpi.

Desde ya, él no es el único músico cuya literatura está disponible en la FED. En Piloto De Tormenta están las novelas de Flavio Cianciarulo -alias Sr. Flavio-, incluyendo su autobiografía. Casi como un espejo argentino de Santiago Ander, este sello tiene grandes títulos sobre el ska, el punk y el postpunk local. En la Feria presentarán dos títulos exclusivos, Pintó el punk, un libro para colorear las portadas de clásicos del género, y Gente Que No. Postpunks, darks y otros iconoclastas del under porteño en los 80.

Firpo, una pequeña editora artesanal con base en la capital bonaerense, tiene una colección de ensayos breves en formato fanzine escritos por el cantante de Babasónicos, Adrián Dárgelos; el ex guitarrista de Sonic Youth Thurston Moore y el líder de Wilco, Jeff Tweedy. En su stand se destaca 100 Discos de La Plata, una guía fundamental del rock de la ciudad de las diagonales a cargo de Luciano Lahiteau y Leandro de Martinelli.

Editorial Marea, además, tiene los ensayos de historia argentina que escribió Gabo Ferro, Degenerados, anormales y delincuentes y Barbarie y Civilización. Sin embargo, su lanzamiento más importante para esta edición de la Feria de Editores es la biografía del músico que escribieron Mariano «Lalo» Ugarte y Sergio Sánchez titulada Un tornado dulce.

Marea tiene una amplísima diversidad de títulos, principalmente de cultura y derechos humanos, pero al poner la lupa en sus libros de música se abre un universo absolutamente irresistible, como son las memorias de Caetano Veloso (vale la pena detenerse también en su antología de textos, El mundo no es chato) y de la pionera del rock argentino Gabriela y Brilla la luz para ellas, la historia de las mujeres del rock argentino escrita por Romina Zanellato. Este último es ideal para leer junto a Al Taco de Carolina Santos, Gabriela Sei y Silvia Arcidiácono (Gourmet Musical) y Mostras del rock de Barbi Recanati (ediciones Futurock), ambos también disponibles en la FED.

Los amantes del jazz deben prestar atención a tres joyas que ofrece Letra Sudaca y que pueden pasar desapercibidos. La primera de ellas es Miles por Miles, una colección de entrevistas a Miles Davis, la segunda es Free jazz de Ekkehard Jost, publicado originalmente en 1975 y un texto fundamental para comprender una música de por sí incomprensible, y por último, el imperdible Talking jazz, una historia oral hecha por Ben Sidran a partir de conversaciones que tuvo con los máximos referentes del género.

Desde ya, ningún melómano puede abandonar la FED sin pasar por Caja Negra, que tiene una colección de ensayos musicales imperdibles, como los minuciosos análisis del postpunk, el glam y el rock de los 2000 de Simon Reynolds o la visión experimental de la música de David Toop. Entre sus últimos lanzamientos se destacan las memorias del líder de las bandas industriales Throbbing Gristle y Psychic TV, Genesis P-Orridge, y las de Daniel Melero, Incierto y sinuoso, escrita con Mariano Vespa.

Por último, la española Malpaso se destaca por sus títulos de carácter más mainstream y sus prolijas ediciones de tapa dura. Su punto fuerte son las autobiografías. A lo largo de los años, el sello ibérico ha editado las de Bob Dylan (junto con su novela Tarántula), Neil Young, Morrissey, Johnny Marr, Brian Wilson, John Lydon, Pete Townshend, Steven Tyler, Elvis Costello, Frank Zappa y Ennio Morricone, entre otros.

Año tras año, la FED crece en convocatoria y ya se instaló como el evento editorial más importante del año después de la Feria del Libro. Con entrada gratuita, se convirtió en el espacio ideal para conseguir las figuritas difíciles y conocer nuevas propuestas a las que de otra manera no se podría acceder. Para los fanáticos de la música es una visita obligada, ya que en cada edición la oferta se amplía cada vez más. ¿Dónde leer, si no, acerca de artistas poco conocidos pero que han cambiado la vida de muchos? La Feria de Editores es sin dudas el lugar indicado.

Por Daniel Bajarlía, gentileza de Infonews.-