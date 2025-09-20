20 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 20 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA

Redacción 3 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 20 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA, UBICADA EN MITRE Y SARMIENTO.-

 

Más historias

*Kicillof encabezó un encuentro con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria*

30 minutos atrás Redacción

Avanzan las acciones para mejorar el tránsito en Roque Pérez

3 horas atrás Redacción

Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba: «No se van a dejar engañar por un chimentero berreta»

4 horas atrás Redacción