Avanzan las acciones para mejorar el tránsito en Roque Pérez

La semana pasada, a través de un convenio con la Universidad del Oeste, el Municipio de Roque Pérez llevó adelante la destrucción y compactación de 50 motocicletas y varios caños de escape no reglamentarios, en el marco de la Ley 14.547.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Faltas Municipal, que intervino en el procedimiento.

El secretario de Control Ciudadano, Julio Lartigue, informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio se secuestraron 159 motocicletas en operativos realizados en conjunto con la Policía Comunal. El funcionario destacó que el 85% de esos secuestros se debieron a escapes no reglamentarios, los cuales fueron destruidos de manera progresiva.

Asimismo, durante el primer semestre del año se labraron 1.087 contravenciones de tránsito, todas con intervención del Juzgado de Faltas Municipal. En los controles de alcoholemia efectuados, ocho resultaron positivos.

En los procedimientos también se detectaron siete motocicletas con pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires, reforzando la importancia de los operativos de prevención y control.

Cabe señalar que, además de la destrucción de las motocicletas, se procedió a la compactación de partes de maquinarias municipales en desuso que se encontraban en el lo que se denominaba corralón municipal, para mejorar la limpieza de dicho sector.-

