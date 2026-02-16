Redacción 3 horas atrás Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 16 DE FEBRERO EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitariaSiguiente El consumo no arranca en 2026: cae la carne y las tarjetas rozan el límite Más historias Noticias El dueño de Manaos habló sobre la indemnización de más de $800 millones a un exvendedor: “No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras” 18 minutos atrás Redacción Noticias Cancillería: adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger 1 hora atrás Redacción Noticias El consumo no arranca en 2026: cae la carne y las tarjetas rozan el límite 2 horas atrás Redacción
Más historias
El dueño de Manaos habló sobre la indemnización de más de $800 millones a un exvendedor: “No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”
Cancillería: adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
El consumo no arranca en 2026: cae la carne y las tarjetas rozan el límite