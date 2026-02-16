El consumo no arranca en 2026: cae la carne y las tarjetas rozan el límite

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo mostró en enero una suba mínima del 0,1% mensual desestacionalizado.

Sin embargo, en la comparación interanual cayó 1,5%, marcando el segundo retroceso consecutivo.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, advirtió Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios.

Ajuste en la mesa y cambio de hábitos

El deterioro del poder de compra golpea con fuerza al consumo masivo.

La carne vacuna cayó 6,5% interanual y acumula un semestre en terreno negativo.

En paralelo, los hogares modifican sus rutinas: menos compras grandes y más reposiciones pequeñas y frecuentes.

Las grandes cadenas registraron una caída de 2,4 puntos en noviembre, mientras los comercios de cercanía crecieron 9%.

Subas en alimentos y stock al mínimo Enero volvió a traer aumentos. Hubo subas de 2,5% en lácteos, más de 3% en productos envasados, 5% en fiambres y 6% en artículos de limpieza e higiene personal. Para febrero se anticipa otro incremento del 2,7% en lácteos. En los almacenes también cambió la estrategia: menos mercadería en depósito y reposición semanal para evitar inmovilizar capital. Sectores que caen y otros que resisten El escenario es dispar. El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual en enero y cortó una racha de 17 meses de crecimiento.

En contraste, las ventas de motos subieron 15,3% interanual y acumulan cinco meses positivos.

En semidurables, indumentaria, calzado y juguetería mostraron leves mejoras.

Pero el índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió 2,3% interanual en diciembre. Tarjetas al límite y menos dinamismo La recaudación real del IVA cayó 3,1% interanual y sumó su tercer retroceso consecutivo. El crédito al consumo sigue expandiéndose, aunque con menor intensidad.

Las compras con tarjeta crecieron 11,7% interanual en enero, lejos de las subas cercanas al 20% que se veían a fines de 2025.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Foto de portada: Carlos Zampini para www.rpereznet.com.ar

