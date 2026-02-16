El consumo no arranca en 2026: cae la carne y las tarjetas rozan el límite

El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo mostró en enero una suba mínima del 0,1% mensual desestacionalizado.
Sin embargo, en la comparación interanual cayó 1,5%, marcando el segundo retroceso consecutivo.
“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, advirtió Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios.
Ajuste en la mesa y cambio de hábitos
El deterioro del poder de compra golpea con fuerza al consumo masivo.
La carne vacuna cayó 6,5% interanual y acumula un semestre en terreno negativo.
En paralelo, los hogares modifican sus rutinas: menos compras grandes y más reposiciones pequeñas y frecuentes.
Las grandes cadenas registraron una caída de 2,4 puntos en noviembre, mientras los comercios de cercanía crecieron 9%.
Subas en alimentos y stock al mínimo
Enero volvió a traer aumentos.
Hubo subas de 2,5% en lácteos, más de 3% en productos envasados, 5% en fiambres y 6% en artículos de limpieza e higiene personal.
Para febrero se anticipa otro incremento del 2,7% en lácteos.
En los almacenes también cambió la estrategia: menos mercadería en depósito y reposición semanal para evitar inmovilizar capital.
Sectores que caen y otros que resisten
El escenario es dispar.
El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual en enero y cortó una racha de 17 meses de crecimiento.
En contraste, las ventas de motos subieron 15,3% interanual y acumulan cinco meses positivos.
En semidurables, indumentaria, calzado y juguetería mostraron leves mejoras.
Pero el índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió 2,3% interanual en diciembre.
Tarjetas al límite y menos dinamismo
La recaudación real del IVA cayó 3,1% interanual y sumó su tercer retroceso consecutivo.
El crédito al consumo sigue expandiéndose, aunque con menor intensidad.
Las compras con tarjeta crecieron 11,7% interanual en enero, lejos de las subas cercanas al 20% que se veían a fines de 2025.
