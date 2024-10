Famly Argentina Lanza dos Nuevos Modelos de Jetour en un Innovador Evento Futurista

Famly Argentina, importadora y representante de Jetour, presentó anoche los modelos X70 Plus y Dashing en un evento de lanzamiento que llevó a los asistentes a una experiencia tecnológica inmersiva y sorprendente en el salón Origami, Costanera Norte. El evento de lanzamiento fue anticipado por una invitación poco convencional: días previos, los asistentes recibieron un mensaje misterioso de un «mensajero del futuro,» quien luego visitó a cada invitado para entregar un «código de ingreso al futuro». Esta clave fue esencial para la experiencia de la noche. A la entrada, los invitados fueron recibidos en una elegante recepción con un exquisito bufet, donde comenzaron el «viaje en el tiempo.» Un túnel futurista los transportó hacia el salón principal, donde personajes de una era distante y una ambientación tecnológica les dieron la bienvenida. La presentación fue conducida por una Inteligencia Artificial que actuó como anfitrión, presentando a Paula Cavicchioli, directora de Famly y Jetour Argentina, y a Daniel Lucesoli, Vicepresidente, quienes hicieron sus apariciones en formato holograma, sorprendiendo a todos. Cavicchioli y Lucesoli dieron cuenta de la existencia actual de una red de concesionarios y de un proyecto de expansión a corto plazo que contempla 20 concesionarios exclusivos. Además, destacaron que “la experiencia del cliente es la prioridad de Famly”, por lo que se garantiza atención postventa y disponibilidad de repuestos con servicios oficiales operativos y en desarrollo que incluirá 30 puntos distribuidos a lo largo del país. El evento incluyó una dinámica presentación artística con un grupo de danza que utilizó trajes LED, una performance que dio paso al descubrimiento de los dos nuevos modelos de Jetour, disponibles desde ya en toda la red de concesionarios en Argentina. La parte central: Presentación de Modelos Jetour X70 Plus y Jetour Dashing La destacada periodista Pilar Smith presentó los videos promocionales y luego cedió la palabra a Pablo Epifanio, quien entrevistó a Luciano Varone, Gerente Comercial de Jetour Argentina. La entrevista fue transmitida en vivo para que los invitados no se perdieran los detalles de la misma, y ambos compartieron detalles clave de los nuevos modelos: Jetour X70 Plus: Está equipado con un propulsor 1.6 turbo naftero de inyección directa que genera 197 cv (290 N.m de torque) que se acopla a una caja automática de doble embrague de 7 marchas. Este nuevo modelo se distingue como el «hermano mayor» del conocido X70, con 7 asientos, 6 airbags, climatizador bi-zona y techo panorámico corredizo, además de las líneas deportivas que destacan su diseño. Ofrece espacio, comodidad y seguridad para toda la familia. Precio de lanzamiento: USD 42.500.

La marca confirmó que ambos modelos (con el X70) convivirán en el mercado. Jetour Dashing: El modelo más esperado, es un SUV de aspecto deportivo y sofisticado que incorpora tecnología de punta. Basado en el concepto de un vehículo eléctrico, el Jetour Dashing cuenta con el mismo un propulsor 1.6 turbo naftero de inyección directa y 197 cv (290 N.m de torque) del X70 Plus, y se acopla a la misma caja automática de doble embrague de 7 marchas. Además de su diseño innovador que cautiva miradas y de detalles tecnológicos como cargador inalámbrico para celulares y climatizador bi-zona, en materia de seguridad está equipado con 6 airbags y sistemas ADAS, que incluyen control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistencia para el mantenimiento de carril, cámara de visión 540° y comandos por voz, además de tener conectividad Android Auto y Apple CarPlay, ambas inalámbricas. Está disponible en una variedad de colores, incluyendo gris tech, negro, azul cielo, blanco, rojo y gris titanio. Precio de lanzamiento: USD 43.900. Recordemos que Jetour nació dentro del grupo Chery Holding Group, se independizó en 2021 y que tiene una enorme proyección en el mercado con éxito rotundo en más de 40 países, algunos de la región como Uruguay, Chile y Perú y otros muy representativos de medio oriente como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de Egipto y Sudáfrica. El concepto del evento estuvo en perfecta sintonía con los vehículos presentados, destacándose como una opción diferenciadora en el mercado. El Dashing apunta a todos aquellos usuarios que valoran la tecnología y los diseños rupturistas, que buscan deportividad, pero a la vez confort. Un Cierre Futurista con Souvenirs Exclusivos Para cerrar la velada, Rafael Ballón Espinoza, Gerente de Marketing de Famly y Jetour Argentina, agradeció a los presentes y los invitó a una ronda de preguntas para profundizar en los detalles técnicos. El evento concluyó con una deliciosa propuesta gastronómica y un souvenir especial para cada invitado, un recordatorio tangible de una noche futurista y memorable.