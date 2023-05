Falleció Tina Turner, la Reina del Rock. Tenía 83 años

Cantante, compositora, bailarina y actriz, ha ejercido de reina del rock durante décadas.

La noticia ha sido comunicada por su representante en declaraciones recogidas por Sky News y el Telegraph, que ha dicho: «Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’ ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza».

«Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir».

Annie Mae Bullock, cantante, compositora, bailarina y actriz, la reina del rock durante décadas. Nadie como ella ha conseguido, con su torrente de voz y la energía de sus piernas, combinar el soul con el rock’n’roll.

Tina Turner se retiró del mundo de la música en 2009, a los 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios. Además obtuvo 21 nominaciones a los Premios Grammy, de las cuales ganó ocho estatuillas.

Nacida en Brownsville, Tenessee, el 26 de noviembre de 1939, estaba afincada en Suiza y poseía esta nacionalidad desde 2013.

Con 17 años conoció a Ike Turner, con quien se casaría después, en un club de Saint Louis al que iba con frecuencia a verle actuar con su grupo.

Pronto el grupo de Turner perdió a su cantante, por lo que Tina tuvo su oportunidad y cambiaron el nombre, de «Ike Turner, Los Reyes del Ritmo» a «Ike y Tina Turner Revue».

Pero en 1976 Tina y su marido se separaran sentimental (en su autobiografía «I, Tina: My Life Story», 1986, reveló abusos y maltrato por parte de Ike) y artísticamente, y ella comienza su carrera en solitario sin dejar el apellido de su exmarido.

Ike y Tina iniciaron su carrera de éxitos con «A fool in love» y grabaron discos como: «River Deep, Mountain high» (1966), «Proud Mary»(1970), «Blues Roots»(1972), «Nutbush City Limits»(1973) y «The Gospel According to Ike and Tina»(1974).

Tina grabó pronto en solitario «Let Me Touch Your Mind» (1972), «Tina Turns the Country On» (1974), «Acid Queen» (1975) y «Rough» (1978).

En 1983, después de seis años que se dedicó a actuar en pequeños locales, grabó en Gran Bretaña un tema, «Let’s Stay Together», que tuvo una aceptación masiva por británicos y estadounidenses, informa Efe.

Más en El Mundo

El martes de los famosos, en imágenes

El afán sancionador de Hacienda: «Me multan con 200 euros por no presentar la liquidación de cero euros de IVA»

Sacó al mercado el exitoso «Private Dance» (1984), al que siguió «Break Every Rule» (1986) y «Foreign Affair» (1989), que hizo el número 36 de su discografía y el octavo desde que inició su carrera en solitario.

Convertida en todo un icono del rock, famosa por su enérgica voz, sus poderosas piernas sobre el escenario y un vestuario espectacular, Tina dedicó los noventa a hacer innumerables giras por todo el mundo.

Gentileza de El Mundo, España.-