F1: Franco Colapinto a la espera de la oficialización en Alpine: ¿Qué falta para el anuncio?

El retraso no refleja dudas ni problemas contractuales, sino una estrategia de tiempos que busca un impacto más fuerte con el público y la prensa especializada. El vínculo entre Colapinto y Alpine data de principios de 2025, cuando firmó un contrato de cinco años cedido desde Williams. Sin embargo, la titularidad no estaba garantizada, y fue el desempeño del argentino durante la primera parte de la temporada lo que le permitió superar a Jack Doohan como la opción principal del equipo.

Su adaptación al auto, que no era de los más competitivos, y los buenos resultados frente a un piloto experimentado como Pierre Gasly, consolidaron su posición en el equipo. Además, el respaldo económico que trae consigo Colapinto, incluido el patrocinio de Mercado Libre, refuerza su valor dentro de la escudería.