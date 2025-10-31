F1: Franco Colapinto a la espera de la oficialización en Alpine: ¿Qué falta para el anuncio?

Franco Colapinto se encuentra a punto de cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera: la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026. Aunque todo indica que el piloto argentino será titular, la escudería francesa aún no realizó el anuncio oficial, decisión que se prevé durante la semana previa al Gran Premio de Brasil, en San Pablo.
El retraso no refleja dudas ni problemas contractuales, sino una estrategia de tiempos que busca un impacto más fuerte con el público y la prensa especializada. El vínculo entre Colapinto y Alpine data de principios de 2025, cuando firmó un contrato de cinco años cedido desde Williams. Sin embargo, la titularidad no estaba garantizada, y fue el desempeño del argentino durante la primera parte de la temporada lo que le permitió superar a Jack Doohan como la opción principal del equipo.
Su adaptación al auto, que no era de los más competitivos, y los buenos resultados frente a un piloto experimentado como Pierre Gasly, consolidaron su posición en el equipo. Además, el respaldo económico que trae consigo Colapinto, incluido el patrocinio de Mercado Libre, refuerza su valor dentro de la escudería.
La escudería francesa planea dar a conocer la noticia en el país vecino, una estrategia que permite maximizar la visibilidad del anuncio. La idea es celebrar la continuidad de Colapinto en un escenario relevante para el automovilismo latinoamericano, en un momento donde la F1 sigue creciendo en popularidad en la región.
