F1: Colapinto habló tras quedar 18 en la clasificación de hoy

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Tras cerrar la Clasificación del Gran Premio de Italia en el puesto 18, El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.

“Creo que cuando vas a circuitos que vos conoces, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra… son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el automovilista pilarense en el arranque de su declaración pos Clasificación.

Sin embargo, no todo fue optimismo, el argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “ayer el auto no me gustaba cómo iba … no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

Franco Colapinto expresó: “en la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante… creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

El corredor argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendiemiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...