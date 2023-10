Ezeiza tendrá su primer hotel cápsula

My Pod Capsule Boutique se inaugurará los primeros días de noviembre dentro de la terminal de vuelos al exterior que operas Aeropuertos Argentina 2000. Los pasajeros que quieran hospedarse en My Pod podrán hacer las reserva a través de la página web https://mypodcapsule.com El mini hotel incluye:

-Habitaciones de diseño individuales en dos versiones según su tamaño (Maxi Pod y Mini Pod),

-Servicios de duchas individuales,

-Lockers auto- gestionables para el guardado de equipaje,

-Salas de reunión y coworking

-Todos los sectores son accesibles para personas con movilidad reducida. Las habitaciones se contratan por bloques de tiempo (hay de 3, 6 y 12 horas) e incluyen el uso de los baños y coffee libre. Las tarifas irán desde los u$s 15 hasta los u$s 28 dependiendo de la cantidad de horas contratadas (a mayor cantidad, menor valor). La propuesta se suma a la inversión de u$s 230 millones que Aeropuertos hizo en la Nueva Terminal de Pasajeros que se inauguró en abril.