Explican por qué es útil el uso de los celulares en las aulas

El celular es una computadora muy poderosa. Me parece correcto y necesario que los celulares estén apagados durante la clase, pero ¿por qué no usarlos en el aula como recurso pedagógico?

Cuando se discute si celular en el aula sí o no, no debemos olvidar que el celular no es el problema; el problema es la falta de reglas y procedimientos en el aula que impiden el buen uso del celular como herramienta pedagógica, en todo caso.

Para trabajar con tecnología en el aula es muy importante hacer algún tipo de acuerdo con los alumnos con aquellas reglas y procedimientos que nos ayuden a darle utilidad a la tarea.

Por ejemplo, podemos sugerir algunas reglas como:

1) Los celulares, tablets, laptops, etc, se utilizarán en el aula con fines pedagógicos y no sociales.

2) No se permite la comparación ni la competencia (por ejemplo, mi celular es más nuevo que el tuyo).

VEAMOS ALGUNOS OTROS USOS DEL CELULAR EN LA CLASE

Para el manejo eficaz del aula, podés utilizar una aplicación llamada «efectos sonoros divertidos». Hay algunos efectos muy divertidos que pueden ser utilizados para llamar la atención de los chicos. Pruébenlo y vean para qué podrían usar los diferentes efectos. ¡Les va a encantar!

«Traffic light timer» (timer con un semáforo) es muy útil para poner una tiempo a una actividad y que la misma aplicación sea la que les dice cuándo es tiempo de terminar. Esto evita que sea el docente quien debe estar siempre a cargo del tiempo.

Algunas aplicaciones son de origen extranjero pero una vez que podemos entender de qué se tratan, ya podemos utilizarlas en nuestro idioma.

Este es el caso de «poll everywhere», una aplicación excelente que los invito a conocer. Sirve para preparar encuestas. El docente dicta un tema y después del mismo, o cuando lo necesite, puede preparar una encuesta para chequear que los alumnos hayan aprendido el contenido.

«Kahoot!» es otra aplicación que vale la pena conocer. Se organizan preguntas en torno al tema que estés tratando, ¡pero en formato de juego!

“Socrative” es una aplicación en donde el docente puede crear una actividad y los alumnos, con un código de acceso que les facilita el docente, pueden ingresar y hacerlo. Es una manera interesante de reforzar contenidos y hacerlo desde cualquier lado.

“Quizlet.com” es otra muy buena aplicación para que el docente genere actividades con vocabulario. Está disponible para la web o para el celular.

“Testmoz.com” es una aplicación para generar tests online. El docente puede crear ejercicios de multiple choice, completar con la palabra adecuada, verdadero o falso, entre otros, y colocar las respuestas correctas. Cuando ha creado el test, la misma aplicación le genera un link, que es el que se les da a los alumnos.

Si te interesa generar ejercicios interactivos (crucigramas, rompecabezas, completar con la palabra, etc), la página www.educaplay.com te va a gustar.

No se trata de enseñarle a los alumnos simplemente cómo usar la tecnología, ya que ¿qué tecnología se va a utilizar cuando estos chicos egresen y comiencen su vida laboral? Imposible saberlo hoy.

Debemos pensar en el uso de la tecnología como complemento de los recursos del aula tradicional para enriquecer las clases.

Nota de Laura Lewin, que es capacitadora, consultora y autora. Ha dictado cientos de talleres en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Preside el Congreso Internacional de Desarrollo Profesional para Profesores y Coordinadores de inglés, y el Congreso Internacional para Directivos Innovadores de Instituciones Educativas. Publicado en M1.-