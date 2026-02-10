Exitosas noches de Carnaval en Carlos Beguerie

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El pasado fin de semana del 7 y 8 de enero, se desarrollaron las dos noches de Carnaval en la localidad de Carlos Beguerie, con una destacada participación de público y visitantes que se acercaron para disfrutar de las tradicionales jornadas carnestolendas.

Durante ambas noches, la música, el baile y las expresiones culturales fueron protagonistas de un encuentro que se vivió en un clima festivo, acompañando momentos de diversión y celebración compartidos en familia y con amigos.

La propuesta, organizada de manera conjunta entre instituciones locales y el Municipio de Roque Pérez, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y recreación, reafirmando la importancia de los Carnavales como una de las expresiones populares más convocantes de la región.

De esta manera, Carlos Beguerie fue escenario de dos jornadas que fortalecieron la identidad cultural y el espíritu festivo de la comunidad.-

El drive con todas las fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1bgghXZAhuRNnitT-Yl_g8HKzB9zBfPYb

