Estuvimos en el Parque de la Memoria de Buenos Aires

Es un espacio público en memoria de las víctimas de terrorismo del Estado, con entrada libre y gratuita. El Parque de la Memoria es un espacio público ubicado frente al Río de la Plata en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) con el fin de recordar a las víctimas del terrorismo de estado, tanto de las dictaduras cívico-militares autodenominadas como Revolución Argentina (1969-1973) y Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), así como también de los respectivos dos gobiernos civiles o constitucionales de Juan Domingo Perón y de su posterior viuda María Estela Martínez de Perón (1973-1976). En 2012 el Parque recibió el Premio Konex de Platino en la disciplina Entidades de Artes Visuales.

Además de recordar a las víctimas de esos años de horror que vivió el país, es un hermoso predio en el cual varias familias concurren a pasar el día con sus niños y/o mascotas y le brindan ese toque de vida y alegría ante tantos recuerdos de sufrimiento y muerte. Porque el dolor no debe paralizarnos, sino movilizarnos y no olvidar, para que todo aquello que hemos vivido y sufrido, no vuelva a ocurrir Nunca Más!

Fotos Carlos Zampini para www.rpereznet.com.ar