Estos son los tres electrodomésticos que se deben desconectar siempre en una tormenta eléctrica

Una tormenta eléctrica tiene el potencial de dañar los electrodomésticos de cualquier hogar, especialmente si están enchufados. Pero hay tres dispositivos a los que se debe prestar especial atención, según recoge Iberdrola, una empresa de electricidad: los computadores de escritorio, los portátiles y los televisores.

Por otro lado, dispositivos como el router de fibra o las conexiones de fibra óptica no sufrirían daños por sobrecargas de tensión durante una tormenta, ya que están protegidos. No obstante, estos aparatos generalmente cuentan con algún sistema de protección frente a cambios de corriente, aunque, según la empresa, este sistema no siempre es suficiente en caso de una fuerte descarga eléctrica.

Cuando un rayo impacta una línea eléctrica o una antena, libera una gran cantidad de energía que viaja por el sistema eléctrico, provocando sobrecargas de tensión. Estos picos pueden dañar los circuitos internos de los electrodomésticos, como ordenadores, televisores y otros dispositivos electrónicos sensibles. Además, los rayos emiten campos electromagnéticos que inducen corrientes eléctricas en los cables y aparatos conectados, lo que puede causar fallos en los dispositivos si no están debidamente protegidos. Por ello, es recomendable desconectar los electrodomésticos importantes durante una tormenta eléctrica o utilizar protectores de sobrecarga para reducir el riesgo de daños. Para proteger los electrodomésticos durante las tormentas eléctricas, es importante seguir ciertas precauciones, además de desconectarlos: Uso de protectores de sobrecarga.

Si no puedes desconectar todos los dispositivos, al menos asegúrate de que los electrodomésticos más valiosos estén conectados a un protector de sobrecarga. Estos dispositivos ayudan a absorber picos de tensión y a evitar que lleguen a los aparatos electrónicos. Desenchufar antenas y cables externos.

Si tienes una antena de televisión o cualquier cable que esté conectado a equipos electrónicos, es recomendable desconectarlos durante una tormenta, ya que los rayos pueden impactar directamente en estas conexiones y dañar el equipo. Instalar un sistema de protección contra rayos.

Existen sistemas de protección eléctrica que ayudan a evitar que la energía de un rayo ingrese a la red eléctrica de la casa. Estos dispositivos pueden ofrecer una capa extra de seguridad, aunque no eliminan completamente el riesgo. Revisar el sistema de puesta a tierra.

Revisar que la instalación eléctrica de la casa tenga un sistema de puesta a tierra adecuado. Esto ayuda a redirigir la energía de una descarga hacia el suelo, minimizando los riesgos para los electrodomésticos. Evitar el uso de dispositivos electrónicos durante la tormenta.

Si no puedes desconectar algunos electrodomésticos, es mejor evitar usarlos durante la tormenta. Incluso los sistemas de protección pueden no ser suficientes ante una descarga eléctrica muy fuerte. ¿Qué es un protector de sobrecarga?

Un protector de sobrecarga es un dispositivo de seguridad diseñado para proteger los electrodomésticos y equipos electrónicos de daños causados por picos de voltaje o sobrecargas de corriente. Su función principal es desviar o interrumpir el flujo de electricidad cuando el voltaje supera un umbral seguro, evitando que los aparatos conectados sufran daños. Este dispositivo generalmente cuenta con un fusible o un interruptor que se activa cuando la corriente eléctrica que pasa a través de él excede los niveles recomendados. Al detectar una sobrecarga, el protector corta el suministro eléctrico hacia los dispositivos conectados, evitando que se quemen los componentes internos de los aparatos, como los chips o las placas base. Los protectores de sobrecarga se utilizan principalmente en dispositivos electrónicos como computadoras, televisores, routers, electrodomésticos, y otros equipos sensibles. Por Isabela Durán San Juan, gentileza de Infobae.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...