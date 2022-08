¿Estará en off-side? Marcelo Gallardo habló por primera vez sobre Alina Moine

El director técnico se comunicó telefónicamente conpanelista de Socios del espectáculo, luego de que la periodista le escribiera por recomendación de la propia Moine, ya que, antes de recibir el llamado de Gallardo, ella le preguntó a la periodista deportiva si sabía sobre una posible reconciliación.

La respuesta de Alina Moine fue contundente: «Yo estoy sola en este momento. MG y yo sinceramente somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él. Llamalo a Marce. Besos».

Tras el consejo, la panelista le envió un mensaje al DT que, luego de ignorar un primer mensaje, la llamó. Según reveló, Gallardo le dijo al respecto: «Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna».

Y sentenció: «No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo».

Nota gentileza de MinutoUno.-

N de la R: ¿Estará en off-side? .-