Pesce consideró que “este gobierno es muy crítico del esquema de pases, es decir, operaciones del Banco Central de pocos días”, pero advirtió que “el asunto es que hace la gente con los pesos”

“La gente no sabe qué hacer con los pesos y cuando desconfía se corre al dólar”, remarcó el ex titular del BCRA.

Pesce también apuntó a la caída del saldo comercial que se redujo a U$S 600 millones, y remarcó que se “están usando US$ 800 millones en turismo al exterior”.