El viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, se refirió sobre el escándalo que involucra a José Luis Espert con el empresario Federico «Fred» Machado, vinculado al narcotráfico, y aseguró que aguardan porque «la Justicia esclarezca esto».

«Esperamos que la Justicia esclarezca esto.Vamos a acatar el fallo de la Justicia«, adelantó el segundo de Mariano Cúneo Libarona.

El Viceministro de Justicia declaró que el excandidato a diputado de La Libertad Avanza renunció a su candidatura «cuando entendió que podía perjudicar al partido«.

«Se ha puesto a disposición de la Justicia», indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Consultado sobre la extradición de «Fred» Machado hacia Estados Unidos, país en donde enfrentará juicios por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, Amerio afirmó que el trámite administrativo «está muy avanzado» y que además ya contiene la firma del presidente Javier Milei.

José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires luego de haber quedado envuelto en un escándalo con el empresario «Fred» Machado, vinculado al narcotráfico, por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares durante el 2020.

Noticias Argentinas.-