Escándalo en Cañuelas: un policía fue filmado mientras tenía sexo en un cementerio

Se trata de un efectivo perteneciente al Comando de Patrullas de ese partido bonaerense, que fue sumariado por Asuntos Internos.
Un policía que se desempeña en el Comando de Patrullas del partido bonaerense de Cañuelas fue filmado mientras tenía sexo con una mujer en un cementerio, por lo que se inició un sumario.
Conforme a las imágenes registradas el 7 de marzo por una cámara de seguridad, el efectivo se encuentra vestido con el uniforme, tirado en el pasto y al costado del móvil para esconderse, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo, el video y los datos que brinda el GPS del rodado resultaron claves para identificar al implicado, quien fue sumariado por Asuntos Interno de la Policía Bonaerense.
La filmación se viralizó en las redes sociales y la causa permanece abierta a la espera de que se conozca la sanción definitiva que recibirá el señalado.
Noticias Argentinas.- Foto cementerio de Cañuelas, NA.-
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