«Es más oscura que la noche»: Viviana Canosa destrozó a Lizy Tagliani y contó toda su verdad

La conductora de El Trece le dedicó un fuerte editorial, cargado de fuertes denuncias que involucran estafas y abuso de menores.

Viviana Canosa destrozó a Lizy Tagliani en un fuerte editorial donde acusó a la conductora de ser “más mala que la peste”, nombrando situaciones de abuso y estafa. Además, sostuvo que se presentará con su información a hacer la denuncia correspondiente a Comodoro Py.

Canosa comenzó su programa hablando de las declaraciones de Marcela Tauro en Infama: “Sabes Lizy que no sos ninguna víctima, si no pregúntale a Marcelita Tauro, eras su amiga y le quisiste garchar al marido”.

Y siguió: «Yo coincido absolutamente y me solidarizo con Marcela Tauro, porque recordemos que Marcela Tauro acababa de perder a su mamá, su madre había muerto y al día siguiente vos te querías levantar a su marido, cuando además, según contó Marcela, salían Marcela con su novio y Lizy con ‘su novio’, pero nadie le creyó. Lizy se hace la buena, pero es más mala que la peste«.

«Esta es la verdadera Lizy, la que yo conocí, siempre maltrataba, agredía, y siempre era una mina que si vos la escuchabas era de esas bastante cancelables. Te hace un chiste mientras por atrás te clava un puñal», detalla.

Adentrándose en las acusaciones, Viviana habló de una información que le llegó sobre la época de peluquera de Lizy, previo a su salto a la fama: “Lizy estafó Agustín y Maya, que eran dos empleados de ella, que eran dos peinadores de su peluquería y cuando ella empieza a ser famosa, gracias a mucha gente que la ayudó, les propone ser socios de ella».

«Lo que no les contó que tenía un juicio laboral y no quería hacerse cargo sola, así que los terminó empomando a los dos pibes a Maya y Agustín. O sea, les hizo pagar la deuda que tenía y a los minutos cerró la peluquería, empezó la pandemia y si te he visto no me acuerdo. Así de garca es Lizy”, reveló.

Por otra parte, habló sobre su revelación de haber ayudado a Lizy cuando su madre fallecía, luego de que ella la llevara a la funeraria sin ningún acta de defunción: “Yo quiero decirte Lizy, que tu vida es una gran mancha. Lizy estás más sucia que una papa».

Y continuó: «Y para que quede claro, yo no manché el nombre de tu madre, sino, por el contrario, yo te ayudé con tu madre, pero vos no tuviste ningún problema en ver llorar a la mía, porque yo estaba embarazada y yo solo te había ayudado y mi madre solo veía cómo yo te ayudaba y hasta le parecía exagerado.¿Por qué? Porque tu doble vara Lizy, es tremenda”.

La conductora mostró un viejo archivo de Lizy hablando sobre la muerte de su madre, demostrando que no mentía en su declaración: “Por momentos, parece una escena de una película de Almodóvar, pero es un desastre esta mina, porque compara la muerte de su madre y un velatorio con comprarse un suéter. Mirá que hay que tener estómago para sacar a tu vieja de una funeraria y ponerla de vuelta en la cama como si no hubiera pasado nada. Menos amor y empatía hacia una madre yo no conozco”.

Noticias Argentinas.-

