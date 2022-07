Encontraron miles de dólares en un basural

LAS PAREJAS, Santa Fe.– El misterio de los dólares que aparecieron en un basural conmovieron a esta ciudad, donde aún hasta hoy se acercan vecinos a escarbar entre las montañas de desperdicios para ver si pueden hallar un “tesoro”, que no se sabe de dónde proviene, de quién era ni por qué terminó allí. Las versiones empezaron a convertir en un mito una historia que está atravesada por el magnetismo que genera en este contexto económico encontrar una bolsa con dólares, en momentos en que la cotización del blue rompió la marca de los 300 pesos, un valor que resuena en la cabeza de los que buscan billetes.

Federico Báez, un empleado municipal de Las Parejas, situada 100 kilómetros al oeste de Rosario, fue el primero que encontró unos 4600 dólares el lunes; al otro día habrían hallado otros 25.000. “Al principio creíamos que eran billetes de juguete. Yo nunca tuve hasta el lunes un dólar en la mano. Estaban como enterraditos, impecables. Ni manchados estaban”, relató a LA NACIÓN. Báez quedó obnubilado por el dinero. Siguió en la búsqueda hasta hoy, con una pala de punta escarbando las parvas de basura en busca del ropero: en ese armario habrían estado guardado los dólares.

“El problema fue que uno me sacó una foto y ahí se pudrió todo. Se enteró todo el mundo. Eso fue lo peor y desde el lunes está lleno de gente buscando dólares, que podrían haber sido míos”, confiesa en medio del basural, donde durante este mediodía más de 20 personas buscan un ropero que una motoniveladora sepultó entre los desperdicios.

Báez no contó la plata cuando la encontró el lunes. Se fue a su casa, comenta, y allí hizo el arqueo de lo que había hallado. Era más de lo que creía. En un principio pensó que eran 2000, pero al final fueron 4600. Báez los depositó en una mutual y ahora teme que lo roben. “El problema lo tengo yo ahora. Por eso me cuido”, señala, y desaparece en medio de la basura.

El olor en el basural es nauseabundo no solo por los desperdicios, sino por las aguas contaminadas que fluyen por un arroyo que está sobre el camino. A unos metros de allí descargan en una laguna los líquidos cloacales. Pero a nadie le importa el olor.

Carlos Martínez, de 30 años, viajó más de 20 kilómetros para buscar el tesoro. “Si encuentro un billete es más de lo que cobro en medio mes. Por eso viene la gente a buscar los dólares porque nadie tiene un centavo”, cuenta. Una mujer de 45 años, comerciante de Las Parejas, remueve con un gancho largo las pilas de residuos. “El ropero está más allá. Si encontramos la plata la dividimos”, les propone al resto. José, un productor agropecuaria de la zona, que llegó solo a mirar cómo buscan el dinero, no duda en que la plata “es oscura”. Otro mito que sobrevuela. “Es plata narco. Tiraron una parte para que después, si aparece un millón depositado en la mutual, se diga que viene del basural”, afirma el hombre, vestido con una campera de gamuza y jeans.

Una de las versiones que gira en torno del extraño hallazgo de los dólares en el basural de esta ciudad es que pertenecían a una mujer de 97 años que falleció hace un mes en un geriátrico local. En la casa, su marido, que murió hace un año, guardaba el dinero en un doble fondo de un ropero. Cuando la anciana murió, sus herederos fueron a vivir a la casa y en la limpieza tiraron el ropero. Cuando una topadora removió los residuos el lunes, aparecieron los dólares. Como no hay una denuncia judicial ni una investigación abierta, todo está por ahora en el terreno de la mitología de una ciudad que vive del campo y de la maquinaria agrícola.

Horacio Compagnucci, el intendente de Las Parejas, afirmó que no saben cuál fue el monto total del dinero encontrado ni a quién pertenecía ni quién se lo llevó. Además, aclaró que no reciben desechos de otras localidades. “El día fue un caos con este tema. Comenzaron a hacer una lista de los últimos vecinos fallecidos, para ver si se hizo alguna limpieza en la casa y tiraron algún mueble. El dinero no se sabe qué pasó, quién se lo llevó”, aseguró a la radio Aire de Santa Fe, al tiempo que detalló que se trataba de billetes de 100 dólares nuevos.

El basural se transformó en una atracción. Los buscadores de billetes consultan el valor del blue y hacen cálculos. “Está en 305. Vamos todavía”, festeja Adrián Segovia, un joven de 22 años, que con su celular consulta la cotización del dólar aunque desde hace dos días no encontró ninguno. “Hay que tener fe”, agrega.

En esta ciudad considerada un polo industrial de la metalmecánica vinculada al agro de lo único que se habla es de dólares, y en este caso no tiene relación con la crisis cambiaria ni con la próxima cosecha. Nadie sabe de dónde surgió la versión que se fortaleció con el correr de las horas de que el dinero encontrado en el basural pertenecía a anciana de 97 años, de nombre Elis.

La casa donde vivía esta mujer queda en la calle Nº 21, a tres cuadras de la municipalidad y a unas cinco de la plaza principal. Es una residencia de color verde oscuro, que está ubicada en una esquina, al lado de una heladería. Los vecinos comentan, sin ninguna confirmación, que el marido guardaba en un armario el dinero que obtenía por el arrendamiento de un campo de 80 hectáreas. “En el geriátrico la señora antes de morir mencionaba ‘Hay que buscar la plata’”, dice un vecino que evitó dar su nombre por un supuesto temor a nadie sabe qué.

Ese es el otro costado de esta historia desopilante. Los vecinos y la gente que afirma haber encontrado el dinero, como el empleado Federico Báez, admiten tener temor. Es un miedo infundado, pero además difuso. No tiene un destinatario preciso.

La otra versión que apareció en el basural es que uno de los jóvenes que hoy revolvía la basura en busca del “tesoro” encontró una carta de la anciana fallecida, en la que daba directivas para que su dinero se donara a la salud pública. Pero nadie de los que estaba allí durante la visita LA NACION vio el documento. “La mujer tenía cáncer y decidió donar su dinero”, asegura Jorge García, uno de los pobladores que pretendía arrendar una retroexcavadora para hacer más fácil la búsqueda. “El problema es que no nos van a dejar pasar, pero es la única forma de encontrar el dinero. Yo estoy seguro de que hay más”, se ilusiona.

Germán de los Santos para Diario La Nación.-