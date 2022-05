EN ROQUE PÉREZ LA MAYORÍA FUE MUY CORDIAL CON LOS CENSISTAS. HASTA HUBO INVITACIONES PARA COMER CANELONES

En Roque Pérez, el Censo 2022 no nos hizo perder la cordialidad. Aunque en algunos domicilios (como el nuestro), ni nos enteramos en qué momento pasó el censista y no pudimos convidarle con nada. Es que habíamos hecho ya el Censo Digital y pegamos el código en la puerta y se ve que no nos quiso molestar, censó y pegó la etiqueta en el pilar de la luz y el gas.

A algunos censistas los invitaron a pasar dentro de los domicilios, a algunos no les ofrecieron ni agua, pero en cambio a otros les ofrecieron torta, mates e incluso a una censista la invitaron a almorzar canelones, que no aceptó porque le dió vergüenza.

La mayoría fue muy cordial con los censistas y así debe ser, ya que estaban trabajando y realmente la paga tampoco era algo tan genial luego de caminar y escribir durante bastantes horas, solo $6000, pero por supuesto que ayuda y les viene bien a casi todos.

Agradecemos desde aquí a todos los que trabajaron en el Censo 2022 y en especial a la gente de Roque Pérez, como también agradecemos especialmente a quienes los atendieron cordialmente.

Gracias Totales!!!