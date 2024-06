En los dos fines de semana de junio viajaron 2,6 millones de turistas y gastaron US$ 418 millones

Este año los dos feriados de junio se festejaron en fines de semana separados y en el balance final, resultó favorable para el sector. Al sumar las dos fechas, los turistas tuvieron siete días para viajar, cuando en junio de 2023 fueron solo cuatro. Como resultado, esta vez se movilizó un 15,3% más de personas que en 2023. Unos 800 mil viajaron por la Inmortalidad de Güemes, del 14 al 17 de junio, y 1,8 millones lo hicieron este fin de semana por el Día de la Bandera. Hubo muchos arribos sobre hora con venta de mostrador lEn el fin de semana de cuatro jornadas por el Día de la Bandera viajaron 1,8 millones de turistas por la Argentina y gastaron $303.405 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. lLa cantidad de gente que se trasladó fue 20% menor al mismo fin de semana del año pasado, que tuvo igual cantidad de días (4) y gastó 24,3% menos a precios reales. lPero en el balance final, festejar los feriados en fines de semana separados, como sucedió este año, terminó siendo mejor para la actividad: si se agregan los resultados de este fin de semana con los del feriado del pasado 17 de junio, al sumar siete días, casi 2,6 millones de personas salieron de paseo, es 15,3% más que en los cuatro días que duró el fin de semana combinado de 2023. lEn materia de gasto, igualmente este año fue más austero: incluso sumando las dos fechas, gastaron en total $384.869 millones (US$ 418 millones), 4% menos en pesos, a precios reales, que lo que se gastó en solo cuatro días del 2023. Una diferencia la aportó el turista internacional, que este año tuvo muy poca presencia, y redujo el gasto per cápita. lLos turistas de este fin de semana tuvieron una estadía promedio de 3 noches y gastaron $56.500 diarios cada uno, por encima del desembolso realizado el fin de semana pasado, donde ante la baja demanda, hubo muchas más promociones y menos opciones recreativas donde gastar. lEl tiempo este año fue menos amigable, con nevadas en la Patagonia, tormentas en algunas zonas de Cuyo y NOA, temporales en el NEA, y vientos fuertes en la Costa. Aun así, hubo sol y también momentos de temperaturas templadas. lEn lo que va del año tuvieron lugar 4 fines de semana largos, donde viajaron 8,4 millones de turistas y gastaron $1.369.395 millones (US$1.488 millones a dólar oficial venta del BNA). Los números que dejaron los feriados de junio (variaciones reales 2024/2023) Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales Consideraciones Generales 1) Provincia de Buenos Aires. Aunque lejos de las agradables temperaturas del fin de semana anterior, el turismo dijo presente en los cuatros días. Prevalecieron los arribos espontáneos, de última hora, que hicieron dinámico el fin de semana. Mar del Plata recibió 104.397 visitantes, según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). La ocupación hotelera rondó el 70%, a pesar del clima frío y las precipitaciones aisladas. Con ese movimiento, entre el 1 y 21 de junio arribaron 346.713 turistas a la ciudad, 1,1% menos que el mismo periodo del año pasado. Las ciudades de la Costa como Pinamar, Cariló, Villa Gesell, San Bernardo, no tuvieron tantos alquileres como en junio del 2023, pero si mucho propietario que fue a pasar unos días y le dio ritmo a balnearios, restaurantes y cafeterías. En el interior de la provincia, los destinos repuntaron fuerte frente al fin de semana anterior. Sierra de la Ventana y Tandil fueron muy concurridas, pero también otras como Chascomús, Tigre, Lobos, La Plata, o San Antonio de Areco. 2) Ciudad de Buenos Aires. Con mejores resultados que la semana anterior, CABA preparó múltiples propuestas para recibir a turistas, excursionistas y locales. Esta vez, se promocionaron cinco circuitos con eje en la Copa América y el feriado patrio: el circuito histórico para descubrir la huella de Manuel Belgrano, tomar un café en un bar masón o viajar en el tiempo en un museo; el circuito Copa América para disfrutar lugares que le hacen honor a Messi y Maradona; y los circuitos Cultural, Tradición y Familiar. Se sumaron a ellas propuestas de visitas guiadas por el casco histórico y barrios emblemáticos de la urbe, ciclos musicales, teatrales, cine para todas las edades y una variedad de ferias. Los bares de la Ciudad se vieron colmados durante los 4 días. 3) Catamarca. Con 70% de ocupación en la capital y 90% en ciudades del interior como Fiambalá, Belén y Antofagasta, la provincia recibió al turista con propuestas culturales, naturales y económicas. Uno de los lugares más visitados fueron las Termas de Fiambalá, que estuvieron a pleno toda la semana, quedando incluso gente sin poder ingresar por la capacidad colmada. En la capital, a turistas y residentes que realizaban compras de productos y/o servicios en comercios, bares, restaurantes y hoteles adheridos, se les otorgó ofertas e importantes premios, como vouchers de consumo en comercios, teléfonos celulares y kits de viajes, entre otros. En tanto, la ciudad de Belén desarrolló el Seminario Nacional OVOP Argentina, con la participación de más de 100 representantes de la provincia, de Misiones, Chaco, Salta y Buenos Aires. Además, quienes arribaron a esa localidad recorrieron montañas, paisajes desérticos, visitaron la Iglesia de San Francisco y el Museo Arqueológico Cóndor Huasi. También, el Rodeo, Las Juntas, Santa María y Antofagasta de las Sierras, fueron otros de los lugares destacados en visitantes. 4) Córdoba. La ciudad capital registró una ocupación hotelera promedio de casi 75%, según el Observatorio Turístico municipal, con encuentros convocantes como el show de La Renga. En las Sierras, desde la Agencia Córdoba Turismo, señalaron que la ocupación superó el 80%, con numerosos establecimientos (sobre todo los más categorizados) completos, y localidades que superaron el 90% de hospedaje. Los tres valles más convocantes, Punilla, Calamuchita y Traslasierra, tuvieron niveles de alojamiento superiores al 85%. Hubo muchas actividades convocantes como, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita, donde se presentó la Semana de los Próceres. También en Villa Cura Brochero se destacaron las visitas guiadas “Conociendo lo Nuestro” y Ecoturismo. En tanto, en Villa General Belgrano, se hizo la Juni Fest mientras en Agua de Oro, el Encuentro de Artesanías Criolla. Además, en el pueblo de Costa Sacate se realizó la 1° Fiesta del Locro, mientras en Sinsacate estuvo el Encuentro Regional de Ballets y Academias Folklóricas. Por su parte, en Villa del Totoral se dio cita la 3° edición del Auto Tour por el Corredor del Norte Cordobés. También Villa Giardino tuvo actividad con el DanSer Festival Consciente en el Reloj Floral, como Nono con la Feria de Artesanías y del Libro. Por su parte, en Alta Gracia, se organizó el Concierto Tamboreras y en Almafuerte, la Buena Onda Festi. 5) Chaco. El promedio de ocupación hotelera promedió el 65%, con la Región Litoral como la más concurrida. El gasto diario estimado por persona rondó los $60.000, incluyendo traslados. La mayoría de las ciudades prepararon encuentros, destacándose la Marathon Fest en Resistencia; el Encuentro Regional de Danzas, en Las Breñas; el Motoencuentro Internacional en Colonia Elisa, y el recital Rock al Mate, en Barranqueras. Otros puntos con movimiento fueron Villa Angela, Castelli, y Sáenz Peña con el complejo termal como centro de atracción. Como cada fin de semana largo, los principales parques nacionales estuvieron abiertos para recibir al turista, especialmente “El Impenetrable”. 6) Chubut. Con una estadía promedio de 3 días y condiciones climáticas que por momento dificultaron el tránsito, lo más visitado fue Puerto Madryn y Esquel, aunque los turistas circularon por toda la cordillera de la provincia. Hubo encuentros como el Madryn Comestible, y las típicas excursiones, como el avistaje de ballenas, que fueron muy demandadas. Lago Puelo, Puerto Pirámides, Gaimán, Trevelín y El Hoyo, no pasaron desapercibidos entre quienes arribaron a la provincia. Los turistas observaron la fauna marina en la Península Valdés, hicieron senderismo y pesca en el Parque Nacional Los Alerces, caminaron entre pingüinos en Punta Tombo y también visitaron el Museo Paleontológico en Trelew. 7) Corrientes. Con una ocupación promedio de 73%, según el Observatorio Turístico Provincial, lo más concurrido fueron los Esteros del Iberá, uno de los humedales más grandes del mundo, que alcanzó el 80% de alojamiento. En la misma ecorregión, fue muy visitado el Parque Nacional Mburucuyá, donde los amantes de la naturaleza recorrieron sus senderos, observaron aves y las diversas especies de flora y fauna nativa. También la zona de Paraná Sur con fuerte impacto en la pesca deportiva, y el Corredor Jesuítico Guaraní sobre el Río Uruguay estuvieron transitados. En tanto, en la ciudad de Esquina la Fiesta del Dorado fue una buena excusa para atraer visitantes amantes de la pesca. La estadía promedio en toda la provincia fue de 3 noches, y los principales motivos del viaje, además de llegar hasta los esteros, fue realizar pesca deportiva, visitar familiares y amigos, trabajo y descanso. 8) Entre Ríos. La ocupación promedió el 87% y el gasto diario por turista, los $51.800. Buena parte de los visitantes llegaron sin reservas, en decisiones de último momento, buscando alojamiento en el lugar. Por ciudades, Santa Elena estuvo con 60% de ocupación, Villa Elisa, La Paz y Federación con 90%, San José 65%, Paraná 60%. Fueron muy buscados el termalismo y el turismo rural. Hubo eventos convocantes, como el Torneo Federal de Chef, en la ciudad capital o la tercera fecha del Campeonato Entrerriano Río Uruguay Seguros por los caminos de San José y Primero de Mayo. El clima fue cambiante, con sol, luvias, momentos templados y otros fríos. Otro destino con buena concurrencia de turistas fue Concepción del Uruguay, que jueves, viernes y sábado llenó sus restaurantes y confiterías, y trabajó con sus temas a pleno. Se destacaron también Colón, Gualeguaychú y Chajarí, entre otros. 9) Formosa. Con un gasto promedio diario de $50 mil y 3 noches de estadía, sobre el viernes la provincia fue sorprendida con el arribo de centenares de turistas sin reservas previas, que llevaron la ocupación en la ciudad capital al 100% en el segmento de hoteles de más categorías. Los mismos niveles del 100% se obtuvieron en el Bañado la Estrella y en Las Lomitas, con las termas muy concurridas. Los operadores turísticos trabajaron a pleno. Localidades como Laguna Blanca, conocida por su proximidad al Parque Nacional Río Pilcomayo y sus hermosos paisajes naturales, convocaron público con una gran variedad de actividades para celebrar su 110° aniversario. 10) Jujuy. La ocupación promedió el 80%, según el Ministerio de Cultura y Turismo provincial, con picos de 90% en La Quebrada, donde además del paisaje, los turistas pudieron disfrutar del Tren Solar, que comenzó a funcionar desde el 18 de junio, y realiza paradas en las estaciones de Volcán, Tumbaya, Purmamarca y Maimara. Las Salinas Grandes, el Cerro Hornocal, el Pucará de Tilcara, la Laguna de Yala, fueron algunos de ellos lugares más transitados. El clima acompaño todo el fin de semana con temperaturas que el sábado se acercaron a los 30 grados. 11) La Pampa. Fue un fin de semana con movimiento de turistas moderado, aunque mejor que el anterior. La provincia ofreció eventos y atractivos naturales, destacándose las ofertas del Parque Luro, famoso por su reserva de ciervos colorados y sus extensos bosques de caldén, de la Laguna Utracán y del Parque Nacional Lihué Calel, con sus paisajes montañosos únicos en la región pampeana. Las ciudades más concurridas fueron Santa Rosa, General Pico y Victorica, además de las Termas de Bernardo Larroudé y las zonas de estancias, que fueron requeridas, aunque no como otros fines de semana. 12) La Rioja. Con un gasto diario por turista de $40.000, uno de los puntos fuertes del fin de semana pasó por Sanagasta, donde se realizó el Campeonato Argentino de Enduro, que reunió a los mejores pilotos del motociclismo del país. Otras ciudades concurridas fueron La Rioja capital, Chilecito y Villa Unión. En Chilecito, los turistas visitaron el Museo Molino San Francisco, un antiguo molino harinero con exposiciones históricas. Villa Unión, ofreció al visitante el cañón de Talampaya, famoso por sus paredes rocosas de hasta 150 metros de altura, y las formaciones rocosas dentro del parque (catedral Gótica y El Monje). El Corredor de la Costa, las aguas termales de Santa Teresita y la Reserva Provincial de Laguna Brava fueron otros lugares concurridos el fin de semana. 13) Mendoza. Con miras al receso invernal, la provincia superó el 78% de ocupación, con la nieve como atracción principal. De la mano de un viajero que buscó contacto con la naturaleza, practicar esquí o visitar viñedos, el fin de semana cumplió con las expectativas. Las intensas nevadas y el riesgo de aludes, que incluso hizo postergar la preapertura de Las Leñas, en Malargüe, y de Penitentes, en Las Heras, no impidió que los visitantes se acerquen a la nieve, disfruten de una rica agenda cultural y degusten las variedades gastronómicas. La Ciudad de Mendoza, San Rafael, Potrerillos, Valle de Uco, Cacheuta, Alta Montaña, Tupungato, Malargüe, fueron algunas de las localidades más visitadas. La estadía promedio fue de tres días, con un gasto por persona diario de $50.000. 14) Misiones. Según datos del Ministerio de Turismo provincial, la ocupación promedió el 78%, alcanzando picos de 85% y 90% en las noches del viernes y sábado. Puerto Iguazú obtuvo una ocupación de 84%, con 15 mil turistas que ingresaron al parque nacional entre viernes y domingo. En El Dorado, la ocupación fue 61%, en Posadas, 70%, San Ignacio, 63%, El Soberbio, 60%, Aristóbulo del Valle, 63%, y Oberá, un 65%. En total, se registraron más de 30 mil arribos y más de 75 mil pernoctaciones el fin de semana, con una estadía promedio de 2,9 noches. El 84% de los visitantes fue de origen nacional, mientras que 11% provinieron de la región (Brasil, Paraguay y Uruguay) y 5% de otros países. En cuanto a las actividades preferidas, la naturaleza fue la más elegida con un 87%, seguida por las actividades culturales con 43%, realizar compras 21% y entretenimiento nocturno, 18%. 15) Neuquén. Con muchos arribos espontáneos y turismo de cercanía, los números marcaron 65% de ocupación en Villa la Angostura y San Martín de los Andes, 45% en Villa Pehuenia y 30% en Aluminé. Rincón de los Sauces, Caviahue-Copahue, Junín de Los Andes, fueron ciudades concurridas, aunque con un tránsito moderado en parte por las condiciones climáticas. 16) Río Negro. El fin de semana se vio complicado por las intensas nevadas que obstruyeron rutas y dificultaron incluso el aterrizaje de aviones. Hubo temperaturas bajo cero, y calles anegadas o cortadas para el tránsito que impidieron circular. Aun así, Bariloche fue muy concurrida, lo mismo que localidades como El Bolsón, Las Grutas, Choele Choel. Hubo un trabajo intenso todo el fin de semana para mitigar los efectos del tiempo y que el turista pueda disfrutar su estadía. 17) San Juan. Según datos de la Secretaría de Turismo provincial, la ocupación llegó a 80% en Calingasta, 79% Valle Fértil, 60% en Gran San Juan, 31% en Jáchal y 46% en Iglesia. La provincia organizó actividades variadas para entretener al turista. Los lugares más visitados fueron el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), famoso por sus formaciones rocosas y los fósiles de dinosaurios; el Parque Nacional El Leoncito, muy buscando para astroturismo; y el Embalse Ullum, un hermoso lago artificial donde se practican deportes acuáticos todo el año. 18) San Luis. Con una amplia agenda de actividades y festejos, la provincia tuvo un fin de semana tranquilo pero a tono con las expectativas del sector. Villa Merlo, Potrero de Funes, La Punta, Juana Koslay y El Trapiche, fueron las ciudades mas visitadas por los turistas, que llegaron principalmente de regiones cercanas. Se sumó en esta fecha la localidad de Lavaisse con los festejos por los 117 años de su fundación. Otro evento muy convocante fue la Liga de Newcom Mixto en Merlo, una adaptación del vóley para adultos mayores que se convirtió en una actividad deportiva y social de gran popularidad en San Luis y reunió a 700 participantes este fin de semana. Los visitantes recorrieron además el Parque Yucat en Merlo, la mina de oro en Antu Ruca y la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi, entre otros atractivos. 19) Santa Cruz. Como buena parte de la Patagonia, la provincia se vio afectada por las nevadas del fin de semana. Aún así, el turista recorrió el Parque Nacional Los Glaciares, las rutas de senderismo en el Lago Argentino, los espacios de observación de pingüinos, guanacos y cóndores en el Parque Nacional Monte León y la Cueva de las Manos cerca de Perito Moreno. El Calafate, Puerto San Julián, El Chaltén, Río Gallegos, Los Antiguos, Caleta Olivia y Perito Moreno, fueron las ciudades más visitadas. 20) Santa Fe. Rosario fue la ciudad con más concurrencia, por los festejos del día de la Bandera que son un clásico, y que, como todos los años, contó con la presencia presidencial. Visitantes y locales disfrutaron de la gran fiesta popular organizada, que incluyó música en vivo, concursos gastronómicos, ferias, patio de baile y juegos en el Parque Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita. En la ciudad capital y su área metropolitana, algunos complejos tuvieron ocupación plena con un promedio de 3 noches de estadía. Los tres corredores turísticos de la costa, es decir Ruta 1, Ruta 11 y Carcarañá, tuvieron buen flujo de visitantes, con familias provenientes de distintas provincias del país como Buenos Aires, Entre Ríos y turismo de cercanía. Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia, San Javier, fueron otras ciudades concurridas. 21) Santiago del Estero. En Termas de Rio Hondo, principal y estratégico destino de atracciones en la provincia, la ocupación superó el 82%, con los Hoteles 5 y 4 estrellas al 93%, los 3 estrellas al 76% y los de 2, al 100%. En Villa La Punta, donde se revelan peculiares características paisajísticas serranas que incentivan la demanda receptiva, la ocupación rondó el 55%, con turistas que llegaron de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y Salta. Fue destacado el turismo rural, donde las estancias ofrecieron variantes para experimentar la vida en el campo, participar en actividades agrícolas y disfrutar de la gastronomía local. El gasto promedio diario en la provincia fue de $60.000 por turista y la ocupación promedio, de 2 días. 22) Tierra del Fuego. Ushuaia fue lo más concurrido, con 60% de ocupación hotelera y para hotelera y la propuesta de la Fiesta Nacional de la noche más larga 2024, que tuvo buena convocatoria. Fuera de las actividades programas por el municipio, quienes llegaron a la ciudad navegaron en el Canal Beagle, recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo del tren del Fin del Mundo y realizaron senderismo. Otros lugares concurridos fueron Cabo San Pablo, y el Lago Fagnano de Tolhuin. 23) Tucumán. Con un gasto promedio diario de $59 mil, según el Observatorio Turístico provincial, lo más concurrido fue Tafí Viejo, con ocupación plena, Tafí del Valle, con 95% de ocupación y San Javier con 90%. Todos los pueblos del interior tucumano tuvieron sus visitantes, tanto quienes se acercaron a vislumbrar la naturaleza como quienes llegaron a participar de algún evento. En la capital, hubo ferias, paseos en el bus turístico y teatro, entre otras actividades. En Yungas, tuvo buena aceptación la propuesta «Travesía por las Yungas» para disfrutar la naturaleza, y aprender sobre la flora y fauna local. En Yerba Buena, se destacó la 1° Edición Mercado de Cerámica, para todos los amantes del arte y la artesanía. En la comuna de Alpachiri, se realizó la Ceremonia Inti Raymi ‘Festejamos el Retorno del Sol’, una celebración ancestral que honra al solsticio de invierno en el hemisferio sur, marcando el retorno del sol y la renovación de la vida. En la Banda de Río Salí, se realizó la maratón de 21 km Día de la Bandera. Prensa CAME.-