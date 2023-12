En la previa a la marcha de la CGT, Bullrich pidió «colaboración» a los trabajadores e insistió con que «el que corta no cobra»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en la previa de la movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) para el miércoles contra el DNU del presidente Javier Milei, y le pidió a los trabajadores “colaboración para que el país salga adelante».

“Hace 16 días que ha asumido este Gobierno y ya es la tercera manifestación. Nos parece importante que en la Argentina se empiece a tomar conciencia en la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, de baja productividad, de la problemas enorme que tenemos en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la falta de crecimiento de la Argentina”, desarrolló la funcionaria.

En conferencia de prensa brindada en la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde informó detalles de la captura un secuestrador en Rosario, remarcó: “Más allá de lo que nos corresponde, queremos llamar a la reflexión a quienes tienen planes sociales».

La titular de la Cartera de seguridad advirtió que si los beneficiarios de planes sociales “se quedan haciendo sus tareas habituales van a tener el plan”, pero remarcó que «si no lo hacen e incumplen una ley, no estando en una plaza sino en una calle, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra”.

Asimismo hizo extensivo el pedido a los ciudadanos argentinos, en especial a los trabajadores, que “entiendan que este gobierno está desarmando un modelo corporativo que solo beneficia a unos pocos y ha dejado a millones de trabajadores fuera del trabajo formal”.

«Pedirles colaboración, en vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante”, concluyó en compañía del secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; del titular de la Unidad Federal Fiscal Especial contra el Crimen Organizado, Santiago Marquevich, y el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rollé.

A su turno, Ventura Barreiro expresó que la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, es contigua a otras plazas por lo que “hay espacio suficiente para que puedan expresar sus reclamos en los lugares aptos para hacerlos y dejen liberadas la calzada y la vía pública para el transito vehicular». «Apelamos que los organizadores y manifestantes, en plena convivencia social, puedan cumplir con esto que nos hemos impuesto”, subrayó.

