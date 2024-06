La agrupación política española Más Madrid denunció que la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña que recibirá el presidente Javier Milei de manos de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cumpliría con las «exigencias legales» al tratarse de un «viaje privado».

“Ante un viaje que no sabemos si es de carácter privado o público, queremos conocer los criterios por los cuáles le van a entregar una medalla a Javier Milei.Sobre todo a un presidente que ha mostrado una deslealtad absoluta y una falta de respeto ante la democracia española”, aseguró la diputada de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones televisivas.

A su vez, Bergerot dijo que su espacio político está dispuesto a ir a la justicia para que el Presidente no sea condecorado por Ayuso. “No vamos a dudar en hacer todo lo necesario para que Milei no sea reconocido por el pueblo madrileño”, enfatizó.

En la carta enviada este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, la agrupación progresista española manifestó que, de acuerdo a la Ley 2/2024, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid “se otorga a representantes de otros países en visita oficial en la Región”.

“El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como unavisita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista, contrario a la justicia social. No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña”, argumentaron en el texto dirigido a Ayuso.

Noticias Argentinas.-