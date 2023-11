Elon ahora quiere que X reemplace a tu cuenta de banco

No es la primera vez que Musk revela sus ideas de ofrecer servicios financieros a través de X y ahora aceleró sus planes. Esto fue lo que dijo: «Si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es simplemente cómo ‘enviar $20 a mi amigo’. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria». En relación a plazos, explicó que planea tener todo listo antes que termine el 2024. PayPal. No hay que olvidarse que Musk tiene una gran experiencia en relación a todo lo que tiene que ver con pagos digitales. De hecho él fue uno de los involucrados en la creación de lo que hoy es nada menos que PayPal. Futuro. Si bien no hay mucha información porque Musk acaba de revelarlo, Linda Yaccarino, la nueva CEO que puso el dueño de X, explicó: «Queremos que el dinero en X fluya tan libremente como la información y la conversación. Ya obtuvimos las primeras licencias de transmisión de dinero en varios Estados y estamos avanzando hacia el lanzamiento de un sistema de pago global».