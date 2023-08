ELECCIONES PASO EN ROQUE PÉREZ: ESTA NOCHE CIERRA MAXI SCIAINI Y EL JUEVES 10 CIERRA JUANCHO CRAVERO

PASO EN ROQUE PÉREZ: ESTA NOCHE CIERRA SCIAINI Y EL JUEVES 10 CIERRA CRAVERO

La lista de Maximiliano Oscar Sciaini será presentada y cerrará su campaña, esta noche desde las 20 horas en el local partidario de calle 9 de Julio entre Belgrano e Irigoyen de Roque Pérez, frente a la plaza Mitre. Al finalizar se compartirán choripanes.

La lista de Juan María «Juancho» Cravero, cerrará su campaña el jueves 10 desde las 20 horas, en el comité de calle Berro esquina Alsina, en donde antiguamente funcionaba la estación de servicio Esso en Roque Pérez.

A nuestros lectores:

Recordamos que existen otras tres listas, sobre las cuales ya hemos informado de quienes son, pero como han preferido no estar presentes en este medio con su publicidad, entendemos que para ellos este medio no es importante y por lo tanto, no difundimos sus actividades. Se lo contamos a ustedes porque somos transparentes y si nos paga River, obvio que no le vamos a hacer la publicidad gratis a Boca, por poner un ejemplo. Claro y cortito.-