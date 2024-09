¿El video de Milei busca tapar la realidad?

Video debajo de la nota.

Dirigentes de la oposición reaccionaron hoy contra el video que difundió el presidente Javier Milei en el que comparó al kirchnerismo con un virus que transforma a seres humanos en zombies como en la serie estadounidense The Walking Dead.

Uno de ellos fue el dirigente social Juan Grabois, quien en sus redes se dirigió al mandatario y escribió: «El mensaje es claro y es clara la amenaza. Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes».

«Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces. Dicho sea de paso… Nati Zaracho construyó su propio futuro y tiene una vida mucho más llena que la tuya. No le llegás a los talones», finalizó, en referencia a la diputada e integrante de su espacio, quien aparece en el video en cuestión.

La propia Zaracho fue otra de las que salió al cruce del video: «Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representas en los 90 y 2001. Con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir. Ponete a gobernar. Sos un ridículo», sostuvo.

Por su parte, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio prefirió apelar a la ironía: «Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista», escribió en X.

Su compañera de bancada Nora del Valle Giménez salió a confrontar: «El presidente Milei difundió en sus redes un video, de muy mal gusto, en el que muestra a dirigentes kirchneristas, sindicalistas y hasta artistas como zombies, supuestamente ´infectados´ por una virus responsable de ´la destrucción argentina´. En la Alemania Nazi, Hitler sostenía que los judíos eran bacterias, que enfermaban y corrompían a la sociedad», cuestionó.

«¡No naturalicemos esta locura! Todas las fuerzas democráticas deben pronunciarse y decir #BastaMilei. Y una reflexión más: ¿Se hubieran quedado callados si este video lo hubiera difundido #CFK? Estoy segura que no», finalizó la senadora.

Noticias Argentinas.-

Video Gentileza Diario Río Negro.