El ticket de $3 por Argentina Campeón era una Fake News para marketing

La publicación tuvo miles de retuits y comentarios, entre los risueños y algunos que rechazaban. Incluso, la mayoría de los medios del país se hicieron eco del tuit.“Hace unos días fui a una Parrilla y me cobraron 3 pesos porque salimos Campeones del Mundo. Adjunto ticket”, decía el usuario, acompañando foto del ticket.

Pero ahora salió a la luz que solo se trató de otro caso de “marketing de guerrillas”. Así lo confesó Jorge Ferrari, propietario de la parrilla El Gaucho de Lavalle, ubicado en el microcentro porteño que, supuestamente, había emitido el ticket a un supuesto cliente, quien en realidad es su amigo.

«El ticket es fake… Es marketing de guerrillas. Fue una estrategia para traccionar gente», afirmó el empresario gastronómico, para quien quedó demostrado el éxito de la jugada marketinera con las decenas de clientes que pidieron expresamente que les cobraran el ítem mundialista de 3 pesos.

No obstante, mostró su sorpresa ante la viralización del pequeño monto y que no se haya hecho tanto hincapié en lo consumido por el “cliente”: «Es llamativo que se haya viralizado por las tres estrellas y no por el ‘Lomo Bleu Don Segundo Francia’, que es más gracioso», sostuvo.

Nota gentileza de MinutoUno.-

N de la R: Con mirar bien el horario del ticket uno se podría dar cuenta de que algo andaba mal. ¿Quién termina de almorzar a las 10:41 horas?