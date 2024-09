N de la R: La siguiente es una nota de Infobae, que habla de una de las más oscuras épocas que vivimos en este país, la dictadura cívico-militar-eclesiástica y en la que se informa sobre los denominados «vuelos de la muerte». Esta nota no es para que la lea cualquiera, es demasiado sensible y por eso este prólogo. Porque pasó realmente y pasó en este país y aunque algunos pretendan olvidarlo o minimizarlo, hay horrores que no deben olvidarse, para que NUNCA MÁS vuelvan a ocurrir. Los torturados y asesinados tenían familia, padres, abuelos, hijos, nietos, a los cuales la vida les cambió para siempre y para mal. Ni olvido, ni perdón! “El testimonio de París”: el documento firmado por tres sobrevivientes que contó por primera vez la crueldad de los vuelos de la muerte Sara Solarz de Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Milia de Pirles, tres mujeres liberadas de la Escuela de Mecánica de la Arma, presentaron en la capital francesa en 1979 un trabajo titulado “Testimonios de los sobrevivientes del genocidio en Argentina”. El capítulo denominado “Traslados”, el documental que lo recrea y la revelación de una modalidad represiva de la dictadura