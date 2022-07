*El programa Conectando con vos llegó a Roque Pérez*

_Con la presencia del presidente del Enacom Claudio Ambrosini, y la diputada provincial Luciana Padulo, en el día de ayer se desarrolló el acto en el que se entregaron más de 500 tablets a estudiantes de Roque Pérez_

En la tarde del lunes 4, autoridades del Ente Nacional de Comunicación y referentes de la séptima sección arribaron a Roque Pérez, para la entrega de tablets a estudiantes secundarios de quinto y sexto año; séptimo también en el caso de la escuela Técnica; Escuela Especial y Centro de estudiantes de La Plata. Del evento participaron también el referente del Frente Renovador, Maximiliano Sciaini, y el intendente interino de Roque Pérez José Luis Horna.

Esta entrega forma parte del Programa Conectando con Vos del ENACOM, cuyo objetivo principal es reducir la brecha digital y alentar la formación de una ciudadanía digital activa. Sciaini ha gestionado desde el Ente diferentes programas y políticas para hacer que Roque Pérez y la zona cuenten con mayor y mejor conectividad; no solo en lo que respecta a la tecnología -y dentro de lo que se enmarca el programa Conectando con vos-, sino también en la llegada de 4G y fibra óptica a las escuelas rurales y a Beguerie.

«Este programa es una de las tantas políticas que se vienen desarrollando para que los y las jóvenes tengan mayor igualdad de acceso a la información y la conectividad. El mundo de hoy necesita y requiere de una juventud conectada, y el Estado se está haciendo eco de eso», manifestó Sciaini. Asimismo, agregó que estuvo en diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien tenía la intención de hacerse presente en nuestra ciudad en la tarde de ayer, y quien viene articulando con el Enacom para que estos programas lleguen a todo el país.

«Estuve en diálogo con Sergio (Massa) ayer antes del evento, y me dijo que aunque no había podido estar presente, no iba a faltar oportunidad de visitar Roque Pérez. Ambos esperamos que lo pueda hacer en otra ocasión como esta, en la que se garantiza la ampliación de derechos», manifestó Sciaini.-

Fuente y foto: Prensa Maxi Sciaini.-